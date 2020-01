María Teresa Campos promocionó la revista de la supuesta amante de Bigote Arrocet

Tras la dolorosa ruptura de Bigote Arrocet y María Teresa Campos siguen saliendo nuevos datos que arrojan luz sobre lo que podría haber pasado entre ellos. Se sabe que el humorista dejó a la veterana presentadora con un mensaje de WhastApp y, según desveló Sálvame esta semana, Bigote llegó a tener varios encuentros con otras mujeres con las que le podría haber sido infiel a María Teresa. El programa de Telecinco aseguró que Arrocet ha tenido tres amigas entrañables, una doctora chilena casada, una mujer dedicada a la peletería y la editora de la revista Madrid Magazine, una publicación de pago que se publica dos veces al año.

La relación profesional y de amistad con C.E.T., editora de la publicación, nació cuando le pidió al humorista que escribiese para su revista, donde Bigote tiene una columna de moda. Los responsables de la revista prepararon un multitudinario evento para la presentación del último número que se celebró el pasado 27 de noviembre –seis días antes de que María Teresa recibiera el WhatsApp de la ruptura– en el Hotel NH Collection Casa Suecia. Allí se dieron cita numerosos rostros conocidos de nuestro país como David Meca, Silvia Tortosa o Silvia Jato, además de Bigote Arrocet.

Campos no acudió, pero su entonces novio le pidió que grabara un vídeo para promocionar la revista de su amiga. El vídeo en cuestión dura apenas unos segundos y se ve a María Teresa sentada en uno de los sillones de su mansión de Molino de la Hoz, muy sonriente y con la publicación en la mano. "Queridos todos. Me gustaría estar ahí, pero por motivos de trabajo me es imposible porque me coincide con algo que voy a hacer y que veréis pronto. Enhorabuena por la revista y por este trabajo maravilloso que has hecho. Me hubiera gustado estar ahí con Edmundo, haberte acompañado y desearte lo mejor", dice la periodista en el vídeo.

Sin embargo, Gema Serrano, amiga íntima de Bigote Arrocet, negó esta semana en Sálvame que Edmundo haya intimado con las tres mujeres con las que se le relaciona, entre ellas la directora de la revista, pero sí desveló que con una de ellas ha tenido una relación más cercana, en concreto con la médico que reside en Chile: "Tengo claro que es una relación muy especial desde hace muchos años".