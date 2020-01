Jaume Asens y Leticia Dolera, nueva pareja sorpresa

Tras la sorpresa que supuso la relación entre Albert Rivera y Malú, un nuevo amor vuelve a unir el mundo de la cultura con la política. Según publica este sábado en exclusiva La otra crónica de El Mundo, Jaume Asens, portavoz de En Comú Podem y diputado en el parlamanto de Unidas Podemos, habría comenzado una relación con la actriz Leticia Dolera.

El suplemento se puso en contacto con el político, que prefirió guardar silencio ante los rumores. La actriz por su parte, se ha trasladado a Madrid por motivos laborales al igual que Jaume Asens, ciudad en la que han comenzado una amistad que habría terminado en romance.

El pasado mes de octubre, el propio Jaume compartió una fotografía juntos en su perfil social de Instagram. Lo hizo para agradecer a la directora "lo mucho que le había reír" con su serie de televisión Vida perfecta: "Sin duda, lo mejor de la serie es que te hace reír. A mí me cuesta reír con el cine, y Leticia Dolera me ha hecho reír como hacía tiempo que no hacía ante una pantalla", escribió. "Hoy el día de tu cumpleaños te digo gracias por hacerme reír. Por la inteligencia de tu guion, interpretación y dirección".