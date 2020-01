Kiko Rivera, sobre sus adicciones: "Espero que mi hijo sepa perdonar ese desliz"

Kiko Rivera fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada de Mi casa es la tuya programa presentado por Bertín Osborne en Telecinco. El hijo de Isabel Pantoja visitaba la gran casa de campo que tiene Bertín en Jerez junto a su mujer, la sevillana Irene Rosales. Un encuentro en el que vimos a un Kiko Rivera muy cercano y en el que desveló anécdotas hasta ahora desconocidas.

El dij aseguró que la trágica muerte de su padre, el torero Francisco Rivera 'Paquirri', en Pozoblanco rompió su familia por completo. Los desencuentros entre la viuda del torero, Isabel Pantoja, y la exmujer de Paquirri, Carmina Ordóñez, imposibilitaron que los hijos mayores del diestro, Francisco y Cayetano, creciesen junto al pequeño Kiko, quien cuando falleció su padre solo tenía siete meses.

Así, Kiko no tuvo una imagen de sus hermanos mayores hasta que Francisco le invitó a su boda con Eugenia Martínez de Irujo en la Catedral de Sevilla. Con 14 años y acompañado por su tío Agustín, Kiko conoció por primera vez en persona a su hermano Cayetano: "Cuando me saludó no sabía quién era". Una divertida anécdota que ha dado paso a una excelente relación; es más, el marido de Eva González participó con un vídeo en este programa para corroborar la buenísima relación que mantiene con él.

"Mi hermana me ha defraudado"

Menos amables fueron las palabras que dirigió a su hermana, Isa Pantoja. La pequeña del clan se encuentra completamente alejada de los suyos, algo que Kiko no entiende: "Mi hermana me ha defraudado, ha hecho mucho daño a la familia", y una parte de él se considera culpable de toda la situación: "Temo que mi hermana haya querido imitar mis locuras y le hayan salido las cosas un poco peor. Me siento culpable en ese sentido".

En cuanto a cómo se encuentra su madre con esta situación, Kiko reconoció que la tonadillera está sufriendo mucho: "Mi madre está sufriendo muchísimo, no te imaginas. Mi hermana está soltando algunos comentarios muy feos. Hubo un comentario que me partió el alma, dijo 'yo por lo menos no tengo ni vicios ni problemas con la justicia".

Una entrevista a corazón abierto en la que también reconoció que su hijo Francisco (el niño que tuvo con Jéssica Bueno) ha sido el que ha vivido su etapa más oscura, algo que él espera que pueda perdonar: "Espero que mi hijo sepa perdonar ese desliz y pueda recuperar el tiempo perdido", dijo muy emocionado.