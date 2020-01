Sandra Barneda habla por primera vez de Nagore Robles tras su ruptura

Este jueves arrancó en Telecinco uno de los programas que promete ser la gran sorpresa de la temporada: La isla de las tentaciones. El reality presentado por Mónica Naranjo se estrenó en simulcast en Telecinco y Cuatro, los canales más importantes de Mediaset España, y consiguió una cuota de pantalla de un 23,2% y 2.978.000 espectadores entre ambas cadenas. Por separado, anotó un 13,7% y 1.761.000 seguidores en Telecinco, mientras que en Cuatro consiguió un 9,5% y 1.217.000.

La isla de las tentaciones contará con su propio debate con caras conocidas de la cadena como Oriana Marzoli, Sofía Suescun y Kiko Jiménez y se incorporarán otros como Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos que pisará por primera vez un plató de televisión. Sandra Barneda será la encargada de presentar el espacio, lo que supone la vuelta de la presentadora a Telecinco tras sustituir en verano a Emma García en Viva la vida.

"Estoy muy ilusionada con el proyecto. Hablar de las emociones de las parejas, de los celos, del amor en todas sus formas y de lo que nos ocurre cuando estamos en pareja y no controlas lo que te está pasando es algo interesante y bonito", dijo la catalana en la presentación del programa. "Con este programa vamos a evitar el efecto blanqueador de la pareja. Porque en una pareja suceden muchísimas cosas".

Tras su ruptura con Nagore Robles, Sandra asegura que ha pasado unas buenas vacaciones, disfrutando de lo bueno que la rodea: "He tenido unas vacaciones de Navidad muy buenas. Para mí, las navidades siempre me revuelven un poco emocionalmente por ese efecto de la felicidad puesta en un neón, y al final te revelas y dices: ¡Pues yo no soy feliz! Y te encierras en casa. Creo que este año que comienza he bajado las expectativas y me centro en recoger lo bueno".

Sandra dice que no ha cerrado las puertas al amor y "si llega alguien, mejor no cerrarse: "Una nunca se cierra a enamorarse, por mucho que tuviese intención de hacerlo. No puedes cerrarte porque cuando te enamoras, te enamoras".

Además de su nueva andadura profesional al frente de El Debate de La isla de las tentaciones, este año "trae una nueva novela" de la presentadora. "Me llena de ilusión, como con cada novela que saco. Voy a seguir con mi canal de vídeos en Youtube, por supuesto, es un proyecto personal al que le tengo mucho cariño y que me aporta muchísimo. Además, hay otros proyectos que van a venir".

También quiso dejar claro que nunca existió la opción de que ella se pusiese al frente de Mujeres y hombres y viceversa durante la baja maternal de Toñi Moreno. Finalmente, fue elegida Nagore Robles, colaboradora habitual del espacio, algo que según se publicó no habría sentado bien a Barneda: "Jamás fui una opción. Nunca se presentó la opción de que yo fuera presentadora de Mujeres y hombres y viceversa. Tema aclarado. Creo que Nagore era la persona. Me encanta y estoy feliz con lo que lo haga pero lo que pasa es que un tema que interesó sacar. A Nagore le desea toda la suerte del mundo. No he visto mucho del programa porque su estreno fue en Navidad y fue un poco complicado para mí. Pero espero poder verla estos días".