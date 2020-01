Cifuentes se estrena en el 'Deluxe' atacando a Saénz de Santamaría y aclarando su supuesta cleptomanía

Hace unos días algunos medios de comunicación publicaron que Cristina Cifuentes, exlíder del PP de Madrid se convertía en el fichaje estrella de la nueva temporada de Supervivientes en Telecinco. Una noticia "falsa" que fue desmentida por la propia Cifuentes horas después de su publicación: "Estoy muy molesta con los medios supuestamente serios que se han hecho eco de esta noticia falsa", dijo de manera tajante. Este fin de semana, la ex presidenta de la Comunidad de Madrid se sentó en Sábado Deluxe para hablar de este tema y otros asuntos.

"He decidido no ir a Supervivientes porque yo ya soy una superviviente y además demostrada. Yo he estado ya tres veces al borde de la muerte. Durante estos días he estado leyendo dos argumentos contra mi supuesta participación en las redes sociales: ‘Cuidado con Cristina, no vaya a robar los cocos’ y ‘los concursantes deberán tener cuidado con sus cremas de protección solar’", bromeó haciendo referencia a su supuesto robo de dos botes de crema y que concluyó con su dimisión como presidenta madrileña. "Lo que sería bueno es que al estar nominada dijese: 'No me voy, me quedo. Me voy a quedar'", dijo recordando la frase que pronunció en sus redes sociales cuando aún se negaba a dimitir.

Cristina Cifuentes continúo hablando sobre el polémico episodio de las cremas asegurando que se trató de "algo dolorosísimo" que terminó con su carrera política: "Yo me lo tomo con humor porque tengo que hacerlo. El hecho objetivo es que estamos hablando de unas cremas de 20 euros en un país donde ha habido latrocinio de millones de euros de dinero público. Nadie puede hacer una sola critica de que haya usado dinero público durante todos estos años de trabajo y se monta la que se monta por lo de las cremas. Incluso habiendo renunciado a la política he seguido tenido una persecución personal. No ha ocurrido con ningún otro político. Se buscaba la destrucción personal (…) No soy cleptómana, es una falacia. No he estado en rehabilitación son informaciones que surgen al calor del morbo. Explico las cosas como son y entiendo que haya gente que no me creyó", confesó.

"Me habían intentado chantajear previamente con ese vídeo. Es un vídeo ilegal y se tenía que haber destruido y no utilizarlo para extorsionarme. Con este asunto voy a llegar hasta el final. Decido dimitir porque fue un proceso de desgaste continuado. Creo que hice un sacrificio personal porque la renuncia tuvo unas consecuencias demoledoras: perdí mi aforamiento y si no lo hubiese perdido no tendría los problemas judiciales que estoy teniendo. No quería que el proyecto por el que estaba luchando se fuera a pique. Soy consciente de que el principio del fin para mi llegó cuando decido llevar a los tribunales las supuestas irregularidades cometidas por gobiernos anteriores en el Canal Isabel II", continuó.

Al preguntar con que antigua compañera, Soraya Saénz de Santamaría o María Dolores de Cospedal, conviviría en el ‘palafito’ (el lugar en el que viven en solitario los concursantes de Supervivientes expulsados por el público), Cristina Cifuentes lo tuvo claro: "Con Cospedal, sin duda": "María Dolores de Cospedal gana muchísimo en las distancias cortas. Desde que ha dejado la política y las responsabilidades es una persona libre y le tengo mucho cariño".

Y aprovechó para atacar a la exvicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santamaria, con la que nunca mantuvo una buena relación: "Nunca me llevé fatal con Soraya, pero ella nunca me tuvo cariño, cosa que nunca llegué a entender. En política es raro encontrar gente que tenga de frente y te diga las cosas en la cara. Ella fue una magnífica vicepresidenta del gobierno, pero yo no soy quién para juzgar si es buena o mala persona. Tiene cualidades muy buenas, pero le falta un poco de empatía, como muchos otros".

"Mi familia ha sufrido mucho"

A sus 55 años y alejada de la política, se mostró critica con su antiguo partido: "No estoy afiliada al Partido Popular desde hace meses. El Partido Popular ha tenido el gran mérito durante muchos años desde la Transición hasta ahora de representar a un espectro amplísimo. Eso ahora no ocurre con la aparición de Vox y Ciudadanos. El PP se queda en tierra de nadie ideológicamente hablando. Ahora que Ciudadanos se ha ido a pique tiene la gran oportunidad de recuperarlo (...) Me da mucha pena ver las sesiones parlamentarias que he visto en los últimos meses. Echo de menos a los políticos que tenían sentido de estado".

La invitada mostró su negativa a regresar a la política y admitió que los que más han sufrido durante los últimos meses ha sido familia: "Mis enemigos políticos y algunos periodistas sectarios han inventado bulos sobre mí. Salí de la política con menos dinero de con el que entré. Es muy duro cuando tú has trabajado con tus errores y con tus aciertos y de repente te das cuenta de que tu vida ha desaparecido. Mi familia ha sufrido mucho. Los que peor lo pasaron son mis hijos porque son muy jóvenes, mi marido afortunadamente es una persona muy formada y sabe quién soy (...) Hemos tenido crisis de pareja como todo el mundo, pero todo esto ha hecho que estemos más unidos y me haya sentido completamente apoyada.".

Se mostró muy crítica con la reacción de algunos miembros de su partido cuando decide apartarse del mundo de la política. Personas con las que mantenía una relación "estupenda" y que "de repente desaparecieron": "Hubo muchas personas que estuvieron arropándome. Gente con la que no tenía mucha relación y que me sorprendió porque se volcaron. Desapareció mucha gente y tuve muchas decepciones. Gente que trabajaba personalmente conmigo y que consideraba amiga y que de repente desaparecieron. He notado que para algunos de los dirigentes de mi partido me convierto en una apestada cuando saben que habría dado mi vida por el partido (…) Con Esperanza Aguirre y Ruiz Gallardón hace mucho tiempo que no tengo relación".

Lágrimas al hablar de su padre

Durante la entrevista, Cristina Cifuentes también habló sobre su infancia y el buen recuerdo que guarda de su padre, fallecido en el año 2015: "Mi padre era un ser completamente especial. Un padre maravilloso. Murió con 90 años, pero estaba muy bien. Era una persona muy deportista. Con ochenta y muchos años subía con nosotros a Navacerrada a esquiar. Dedicó su vida a cuidar a sus hijos y me siento súper orgullosa de él".

Y rememoró los "terribles" momentos que vivió en el hospital tras su accidente de moto en el año 2013 y en el que estuvo a punto de perder la vida: "Era un dolor que la morfina no podía quitar. Pero lo peor no era el dolor, era el miedo que pasas cuando estás en una UCI sin saber el tiempo que vas a estar. Siento que volví a nacer. Afortunadamente lo he podido superar pero tengo aquellos momentos muy interiorizados es lo que me ha permitido poder seguir adelante y aguantar todo lo que vino después. Si no hubiese pasado por todo aquello no hubiese podido resistir todo lo que vendría luego. Hubo un día que pensé que todo se había acabado, toqué fondo por situaciones que no vienen al caso. Fue una situación que en aquel momento me angustiaba mucho. (…) Hubo gente que se manifestó debajo de mi ventana para que abandonase el hospital y el ataque en redes fue tremendo, pero tuvo el efecto contrario y la mayoría se puso de mi parte".

Otra de sus declaraciones que no pasaron desapercibido en las redes sociales fueron: "Nunca me he sentido acosada, la erótica del poder solo funciona con los hombres", "hay políticos feos que al llegar al poder ligan mucho" o "me gustan los tíos, con tatuajes o sin ellos".