Alexis Ledgard, hijo secreto de Bigote Arrocet, defiende a María Teresa Campos asegurando que le sorprende que la periodista haya aguantado tanto a su padre biológico.

"No me ha extrañado lo más mínimo la ruptura, se veía venir. Me la esperaba. Lo que no entiendo es que María Teresa haya aguantado tanto. La que tiene gancho es ella y no mi padre", dijo el empresario de 39 años. Que, como es de imaginar, no se lleva particularmente bien con su padre por el trato que le ha dado a lo largo de su vida. "Solo piensa en él y me ignora totalmente, dijo en su momento, convencido de que el cómico no se presentaría las pruebas de ADN que tiene previstas este lunes en Las Rozas como producto de la demanda de paternidad que interpuso contra él.

El hecho de que Bigote le haya reconocido como hijo no complace especialmente a Alexis. "Te dice a todo que sí y luego no hace nada", comenta al respecto. Es más, considera que le ha utilizado en su beneficio: "Mi padre delante del público da una imagen amable y divertida, pero detrás... Cuenta lo que la gente quiere escuchar".

En ¡QMD!, Alejandra Rubio -hija de Terelu Campos empieza a trabajar en televisión como comentarista de La isla de las tentaciones. La joven instagramer se sentará cada viernes en el plató de Sandra Barneda para debatir sobre los conflictos amorosos que se generen en el programa de Cuatro y Telecinco. La estudiante de Derecho ya está, por tanto, en la plantilla de Telecinco, que se decidió tras recibir la llamada de Raúl Prieto,d irector del debate e íntimo amigo de la familia, responsable de rescatar a su madre y su tía Carmen tras finiquitar su etapa en Sálvame. No es la primera llamada televisiva que recibe Alejandra, que pudo ir a Supervivientes pero dijo que no.