El pasado separatista de Samantha, nueva concursante de 'OT' (y su polémico vídeo viral)

Este domingo arrancó en La 1 de TVE la nueva edición de Operación Triunfo en la que nuevos aspirantes a estrellas de la música tendrán que demostrar su valía para convertirse en los favoritos del público. De entre todas las concursantes una de ella ha llamado la atención y no precisamente por sus dotes vocales. Se trata de Samantha Gilabert Garrido, que consiguió entrar en la Academia con la interpretación de una canción de Lluis Llach, cantautor y exdiputado separatista catalán.

Según ha desvelado el digital Crónica Global, la joven fue líder del grupo valenciano Cactus, asistentes habituales a actos separatistas, y durante unos años fue miembro activo del Ateneu Popular Arrels, una asociación independentista de catalanes que residen fueran de Cataluña y que nació en el año 2003 en la población alicantina de Beniarrés, donde reside la concursante, y despareció cuatro años después. Más tarde, militó en el CAJEI-Assemblea de Joves del Comptat, grupo del mismo municipio que se definía como "pancatalanista y socialista", tal y como atestiguan las redes sociales.

Tras la corta trayectoria del grupo radical de jóvenes catalanes, nació Arran, organización juvenil radical de izquierda separatista catalana vinculada a la CUP. Dentro de esta entidad, Samantha ha participado en conciertos con otros separatistas como Cesk Freixas, cantante que le felicitó por su entrada en OT en Twitter, entre otros.

Ja puc dir que he sortit a @OT_Oficial p> Fa uns anys, a Beniarrés, vaig tenir l'immens plaer de cantar amb la Samantha. Enhorabona, tens un talent immens! a href="https://t.co/O842EGK7PV">pic.twitter.com/O842EGK7PV — Cesk Freixas (@ceskfreixas) January 12, 2020

Además esta semana ha salido a la luz un vídeo en el que se puede ver a la triunfita mandando un saludo y un abrazo en tono irónico al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y deseándole "mucha suerte en la vida" y que ha generado controversia en las redes sociales.

El separatismo vuelve a TVE

No es la primera vez que pueden verse este tipo de situaciones entre los fichajes de la cadena pública. En Operación Triunfo 2017, Alfred García entonó con Nerea, otra compañera de concurso, con el puño en alto "Els Segadors", himno catalán, durante una fiesta que organizaron en sus horas libres. Después, se animaron a cantar una versión de "Boig per tu de Sau" y siguieron con "El Virolai".

Además, el perfil de Instagram de Alfred reveló el pasado independentista del concursante, que meses antes de entrar en el concurso compartió fotografías durante una manisfestación con esteladas en Cataluña con el texto: "Feliz día de la Diada". En otra imagen de Instagram de la movilización, titulaba: "La Buena".

Otro personaje relacionado con el programa, el músico y director musical de la academia, Manu Guix, también destacó por apoyar las tesis independentistas y el referéndum ilegal del 1-O con declaraciones tan agresivas como las emitidas el pasado mes de octubre, que destacan hoy varios digitales: "Su majestad el Rey se ha pasado la condena a los actos violentos por su ojete real #Vayaputamierdadediscurso".