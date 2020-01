La frase sobre Paolo Vasile que podría salir cara a María Teresa Campos

La crónica rosa de Es la mañana de Federico de nuevo contó con Isabel González, Carmen Jara, Alaska y Beatriz Cortázar para abordar todos los temas de la actualidad social. Centrada en el "divorcio" de María Teresa Campos y Bigote Arrocet, que sigue destapando algunas de las intimidades de la mediática pareja.

En concreto, ha sido el programa de Movistar+ El cielo puede esperar, grabado antes de la ruptura, en el que se produjo un simbólico funeral de la veterana periodista que dio la excusa perfecta para que Bigote y algunos de sus allegados dieran su visión de María Teresa.

El programa mostró buenos sentimientos por doquier. No obstante, también permitió a la propia María Teresa Campos abordar el espinoso tema de su carrera laboral, que sufre ahora una pausa tras acabar su contrato en Telecinco.

De hecho, tal y como explicó la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, María Teresa pronunció un "ya se lo ha cobrado de sobra" en referencia a ciertas malas palabras suyas hacia Paolo Vasile... un detalle que resume mucho cómo han quedado las cosas entre la periodista y el líder de la cadena privada.

Lo que sí es verdad, en todo caso, es que "María Teresa tiene ganas de volver a la tele", explicó la periodista Beatriz Cortázar, recordando que la periodista "lleva años pidiendo un programa" que finalmente, tras la cancelación de ¡Qué tiempo tan feliz! en Telecinco, lamentablemente nunca llegó a obtener del grupo empresarial de Vasile.

"Vasile es italiano. Aprende pero no olvida", aseguró el director de Es la mañana, Federico Jiménez Losantos, recordando cuando algo similar le ocurrió a María Teresa con Antena 3. "Un error porque en este mundo no sabes si vas a volver. Y ella volvió".

Hay que tener en cuenta –recordó Cortázar en esRadio– que María Teresa finiquitó con Telecinco hace unos meses, pero cobró "una cantidad muy generosa" incluso cuando no estuvo en activo para ellos. "No en todos los sitios cuando te vas te siguen remunerando".

Y añadió un vaticinio respecto a la ruptura de María Teresa y Edmundo. "Yo no daría por cerrada esta historia. A Teresa la veo triste, y es normal, pero no veo que haya dado carpetazo. Si en un momento dado Bigote reaparece, esto podría tener segunda parte".