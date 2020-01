La trama que habría orquestado Belén Rodríguez para vengarse de Belén Esteban

Desde hace unos días se está especulando en Sálvame con la existencia de una mano negra que habría "intoxicado" la relación de amistad que existía entre Belén Esteban y Mila Ximénez. Las continuas críticas de la de Paracuellos a la forma de concursar de su compañera en Gran Hermano VIP 7, llegando incluso a pedir su expulsión en varias ocasiones, no habrían sentado bien a Mila Ximénez. Además, alguien cercano a ellas se habría inventado insultos y frases supuestamente pronunciadas por Belén Esteban en los pasillos de Telecinco que nunca habrían ocurrido.

La ex de Jesulín no ha dudado en poner nombres y apellidos a la supuesta "mano negra": Belén Rodríguez. Desde hace unos meses, la relación entre ambas belenes ha sido muy tensa, llegando incluso a romper su amistad en directo después de una agria discusión en el plató que terminó con la salida de Rodríguez de Sálvame.

"Mila Ximénez dice que le han contado que yo la llamé hija de puta durante una publicidad. La están intoxicando y creo que es Belén Rodríguez. Mila subió una fotografía en su cuenta de Twitter junto a ella minutos después de mandarme un audio diciéndome de todo". "Nadie me va a quitar esa idea, tengo la seguridad porque Belén Rodríguez va presumiendo por ahí del audio que a mí me manda Mila, yo sé que Belén lo va contando por ahí", dijo Belén este lunes.

Mila Ximénez por su parte, aseguró este fin de semana en Sábado Deluxe que Belén Rodríguez "jamás ha intentado malmeter" entre ellas. "Te juro por Alba y por mis nietos que a mí Belen Ro no me ha dicho eso en ningún momento, no me ha metido ninguna mierda contra ti. Belén Ro lo único que ha hecho es defenderme durante tres meses".