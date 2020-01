El culebrón de Gabriel Rufián: se casa este año mientras su ex sigue llorando por él

La revista Lecturas sorprende este miércoles con una exclusiva que tiene como protagonista a un personaje poco habitual en la prensa del corazón: Gabriel Rufián. El político catalán se ha visto inmerso en un triángulo amoroso con su exmujer y madre de su hijo, Mireia Varela, y su nueva pareja, la periodista y jefa de prensa del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso Marta Pagola.

Hace unos días, Varela se hizo famosa por airear en las redes sociales el dolor del abandono del portavoz de ERC: "He despedido 2019 llorando sabiendo que ya no podré recuperarle. Lloro en este 2020 por perder al amor de mi vida, al que escogí como padre de mi hijo, a mi mejor amigo, a mi apoyo incondicional, a mi alma gemela, a mi amante fiel, a mi eterno defensor, a mi paciente protector, a mi infatigable luchador por mí, a mi sueño de familia ideal. No he perdido a una persona en mi vida, he perdido parte de mí misma en él. Hay cosas que el tiempo no puede curar, ni ocultar, ni cicatrizar. Hay heridas eternas. Hay amores que no mueren. Hay personas que no se olvidan. Hay momentos que no se superan. Hay errores que no se perdonan", escribió a propósito de su ruptura.

Su sustituta en el corazón del separatista tiene 36 años, es natural de Irún y estudió en el colegio concertado La Salle, perteneciente a los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Terminó Comunicación Audiovisual y vive en Madrid.

Al parecer, su relación con Rufián preocupa en el partido del catalán y más desde que anunciado les habría comunicado su boda con ella. Un enlace que tendrá lugar este año en Hondarribia (Guipúzcoa). La revista Lecturas asegura que desde su partido "temen que su vida privada acabe eclipsando su figura política como ocurrió con Boyer y Preysler o Rivera y Malú".