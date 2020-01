La incómoda cita de la madre de Adara con Gianmarco: "Le mirabas la boca y tuvo que echarse para atrás"

"Estuviste comiendo con mi madre y la mirabas la boca y los ojos igual que a mí". Con esta tremenda afirmación sorprendió Adara Molinero a Gianmarco Onestini durante una conversación en El tiempo de descuento. Según la concursante del reality de Telecinco, durante su estancia en Gran Hermano VIP 7, el italiano y su madre Helena comieron juntos y en un momento de la velada "ella tuvo que echarse para atrás y preguntó: ‘¿Qué estás haciendo?’".

Una acusación que Gianmarco negó y acusó a su compañera de estar diciendo cosas "que ni ella misma se cree": "¿Tú estás loca? Como te he mirado a ti no he mirado a nadie. ¡Estoy harto!". En otra habitación de la casa de Guadalix de la Sierra, Antonio David Flores susurró al oído a Anabel Pantoja: "Una noche en un hotel me dijo: ‘Estoy por darle riel a la madre. Te lo juro por mi vida’". Una revelación que dejó muy sorprendida a la sobrina de Isabel Pantoja.

Este miércoles en el plató de Sálvame, Helena pudo ver las imágenes, calificando de "surrealista" lo que le estaba tocando vivir. Según su versión, un día cenó con Gianmarco y con su representante. El objetivo de la cita era pedirle que pusiese freno a su polémica con Hugo Sierra y que no se besase con su hija por el bien de su nieto: "Lo que vivo en ese momento es una mirada de él, pero es que esa mirada se la echa a mucha gente, es su forma de mirar. Mi hija me dijo que se creía a Gianmarco por como le mira, y yo le dije, cuidado porque él tiene esa forma de mirar y le conté aquello. Le eché guasa, me reí. Tengo 47 años, a mí no me puede incomodar un niño de 24. No creo que hubiese atracción hacia mí, creo que mira así a todas porque es un seductor".