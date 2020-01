Alaska, muy crítica con la primera decisión de Irene Montero: "Es discriminatorio"

La recién nombrada ministra de Igualdad Irene Montero ha renovado la cúpula de su ministerio nombrando solo a mujeres en los altos cargos. Durante la visita de Alaska a El Hormiguiero para presentar su nuevo disco, Pablo Motos le preguntó por este asunto: "La ministra Montero ha tomado la decisión de que no va a haber hombres en altos cargos en su ministerio", dijo el presentador.

La colaboradora de esRadio se mostró tajante con la decisión de Montero: "Me parece discriminatorio si es por esa causa. Tendría que haber personas, en altos y bajos cargos, de acuerdo con sus capacidades. Nunca he visto bien los porcentajes y las imposiciones. No tiene que ser así. Creo que, trabajando todos juntos, la igualdad llegará de forma natural, no por imposición", comentó. "Dejar fuera a un señor que igual es válido solo porque ese cargo lo tiene que ocupar una mujer me parece tan mal como lo contrario", dijo Alaska. "Si están capacitadas, enhorabuena. Pero seguro que también habrá algún chico muy capacitado".

La cantante de Fangoria también mostró su fascinación por el plástico, a pesar de "ganarse algunos detractores entre el sector ecologista": "A mí me gusta la comida falsa. Mario y yo tenemos una colección de comida falsa de plástico en una vitrina. Bueno, me gusta mucho todo lo que sea de plástico. Aunque ahora sea incorrecto decirlo, el plástico me parece el material más maravilloso del mundo. Cuando estuve en Japón, me encantó la muestra de la comida falsa y cuando Mario viajó para hacer unos vídeos para El Hormiguero, le pedí que trajese toda la comida falsa que pudiera", relató.