Inesperado mensaje en Instagram de Elías Sacal a Mar Flores tras su supuesta infidelidad

Después de darse otra oportunidad en el año 2018, parece que la relación entre Elías Sacal y Mar Flores se ha roto definitivamente. La aparición de unas fotografías del empresario mexicano en compañía de otra mujer hicieron que la modelo decidiese terminar con él.

Hace dos días, Mar Flores sorprendió a sus seguidores publicando una instantánea en Instagram con el texto: "Gracias por todo". Aunque no se detallaba el destinatario del mensaje, Elías Sacal no tardó en contestar a su expareja con otra publicación en la que le habla de sus sentimientos y desmiente públicamente que tenga una relación con otra chica: "No tienes nada que agradecer, llevamos meses de amigos y ¡no puedo vivir sin ti! ¡Yo no tengo ninguna relación con nadie! Mi amor eres y serás tú por el resto de mi vida y espero en un futuro podamos retomar esta gran historia. Gracias a ti por existir".

Durante su relación de idas y venidas desde 2016, la pareja ha protagonizado sonadas rupturas y reconciliaciones. Esta última separación recuerda a la que ya tuvieron en 2018 cuando salieron a la luz unas comprometedoras fotos de él junto a otra mujer en Suiza. Su vida transcurría entre fiestas de la alta sociedad y lujosos viajes, algo que habría dañado su relación.