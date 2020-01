Sandra Barneda llora al recordar su historia de amor con Nagore: "Es lo más fuerte que me ha pasado"

Sandra Barneda fue la última invitada en aceptar el reto de Jesús Calleja en Planeta Calleja (Cuatro). La presentadora de El debate de la isla de las tentaciones viajó junto al aventurero a la isla de Borneo para ascender el monte Kinabalu, una de las montañas más altas del sudeste asiático y enfrentarse a su miedo a las alturas. Durante la aventura, Barneda habló sobre su "complicada" salida del armario, sobre su infancia y de su historia de amor con Nagore.

"Descubrí en la universidad que era gay, pero no me lo planteaba", aseguró a Calleja. "En la universidad me enamoré de una profesora de radio, le escribí una carta pero nunca hubo respuesta", recordó. "No sabía lo que me estaba pasando. Mi exnovio me presentó a una chica a la que le gustaban las chicas. Y le dije que no me pasaba nada. Un día me llevó a una fiesta de chicas y allí vi por primera vez a dos chicas besándose".

La presentadora de Telecinco no olvida la primera vez que se habló de su homosexualidad en televisión: "Fue brusco. A mí me sacaron del armario y dijeron que estaba casada y no era cierto. Que tú no hables de tu vida privada no significa que lo ocultes", aclaró. Durante meses, estuvo distanciada de sus padres y "luchando consigo misma" para entender lo que le estaba pasando: "Mi madre me llamaba todos los días, pero yo no respondía. Hasta que una Navidad decidí ir a verles. Mi madre estaba muy emocionada y mi padre, que se quedó sin palabras, solo alcanzó a decirme 'no pasa nada'".

"Como a muchos padres, les costó asimilarlo. Me decían que era una fase y que ya se me pasaría. Le dije que si era una fase, mientras durara, se estaban perdiendo a una hija. Lo único que cambia es a quien quiero. Todavía se sufre muchísimo con este tema y la gente no es consciente de lo que marca esto. Si hay padres que me estén viendo que se piensen decir cualquier burrada a sus hijos, que se lo piensen bien, porque ellos son los referentes de sus niños. Escucha a tu hijo, no digas nada, tómate tres días, infórmate, porque tu hijo o tu hija en ese momento está abierto en canal. Mis padres lo hicieron y por eso me siento orgullosa de ellos", continuó muy emocionada.

Más tarde llegaría a su vida Nagore Robles, su última pareja y con la que rompió hace unos meses: "Enamorarme de ella es lo más fuerte que me ha pasado", dijo con lágrimas en los ojos. "Me enamoré cuando yo presentaba Gran Hermano VIP y ella estaba de colaboradora. Durante muchos años me he controlado mucho y fue como si me descorcharan. Ya no me importaba nada, me sentía por fin relajada y no tenía la sensación de estar ofendiendo a nadie. Nagore fue el detonante (…) Aguantar 5 horas de programa en directo juntas, sientes que tu cuerpo tiembla y tienes que esconderlo", concluyó.