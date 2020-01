La curiosa reacción de Miguel Ángel Silvestre al nuevo noviazgo de su ex Blanca Suárez

Miguel Ángel Silvestre no quiso perderse la celebración de los Premios Feroz 2020. El actor se encontraba nominado al premio de Mejor Actor Protagonista de una serie por su papel en En el corredor de la muerte, la ficción que narraba la historia del español Pablo Ibar condenado a pena de muerte en Estados Unidos. Un premio con el que finalmente no se hizo ya que fue otorgados a su compañero y amigo Javier Cámara por la serie Vota Juan.

Aunque ahora esté soltero, el actor aseguró que está abierto a una futura relación porque "hay que estar siempre abierto al amor". Además, haciendo gala de la simpatía que le caracteriza, el exnovio de Blanca Suárez explicó que está encantado con la nueva relación de la actriz con su compañero en Velvet, Javier Rey: "Maravillosa, les quiero mucho a los dos, me he enterado hoy creo. Me hace mucha ilusión, tengo ganas de verlos y de darle un besazo a los dos".

Blanca y Miguel Ángel se conocieron durante el rodaje de The Pelayos y formaban una de las parejas más envidiadas y sólidas del cine español, aunque después de dos años de amor decidieron romper su noviazgo. Se dieron otra oportunidad en 2014, pero hace ya seis años que sus caminos se separaron, aunque por las palabras del actor, parece que su amistad sigue intacta.

Además de sus diferencias, Blanca Suárez reconoció que el acoso de los paparazzis hizo mella en su relación. En un blog publicado en la revista Vogue en 2014, la actriz habló de "bloqueos en plena carretera con el coche o golpes en los cristales. 20 personas haciendo guardia para ver si compras el pan, vas a trabajar o simplemente esperando para ver si haces algo súper salvaje y atrevido o trepidante". Suárez trató de mostrarse comprensiva, asegurando que entiende que hay un "cotilla" dentro de todos nosotros. Pero "¿y el límite? ¿Dónde esta? ¿Quién lo marca?", se preguntó. Y, resignada, aseguró que "con todo este tipo de cosas siempre he pensado que lo mejor es rendirse. Aceptar que es así. Que por más que patalee, no cambiará".