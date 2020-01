Sube la temperatura en 'La isla de las tentaciones': un tórrido beso confirma la primera traición

Este jueves, Telecinco emitió el tercer capítulo de uno de sus grandes éxitos de la temporada, La isla de las tentaciones en la que los concursantes tuvieron una cita con algunos de los solteros. Fani, una de las protagonistas de la edición, comenzó a acercarse peligrosamente a su compañero Rubén hasta que finalmente acabaron besándose en el sofá, confirmando lo que veremos en los próximas capítulos y que se filtró esta semana en redes.

Mientras en la otra casa, Christofer, pareja de Fani, trataba de olvidar sin éxito lo que había visto en la anterior ceremonia de la hoguera (momento en el que les muestran vídeos sobre lo que ocurre en la otra 'villa'), donde descubrió a su novia muy acaramelada con su compañero. "En todo momento la estoy respetando. Durante siete años me ha estado inculcando cosas que están mal y ahora me lo hace ella. Duele", dijo el participante mientras su novia retozaba en la casa de al lado con Rubén. "Me da miedo que no me eche de menos, que tenga complicidad con otra persona (…) Sé que no me va a faltar nunca al respeto. Porque si no, no sabría con quien he estado durante siete años", añadió Christofer.

Fani por su parte, olvidó por completo a su pareja y se dejó llevar: "Estoy un poco mareada, me da vergüenza. Parece que tengo quince años", dijo mientras abrazaba a su tentación. "He sentido palpitaciones en el nabo porque pensaba que estaba muerto", contestó él. "Me siento fatal por hacerle esto a Chris, pero es que me apetece hacerlo", reconoció ella. "Me siento muy rara. Rubén me ha hecho descubrir una parte de mí que hasta hoy no conocía" .