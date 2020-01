Cuentan lo que ocurrió cuando Sharon Stone y Sandra Barneda coincidieron en una fiesta

Esta semana la presentadora Sandra Barneda fue la última invitada en el programa de Jesús Calleja en Planeta Calleja en Cuatro. La presentadora de El debate de las tentaciones viajó junto al aventurero a la isla de Borneo para ascender el monte Kinabalu, una de las montañas más altas del sudeste asiático y enfrentarse a su miedo a las alturas. Durante la aventura, Barneda habló sobre su "complicada" salida del armario, sobre su infancia y de su historia de amor con Nagore.

Entre otras cosas, la comunicadora reveló que estuvo durante meses sin tener contacto con sus padres: "Fue brusco. A mí me sacaron del armario y dijeron que estaba casada y no era cierto. Que tú no hables de tu vida privada no significa que lo ocultes. Durante meses, estuve distanciada de mis padres y luchando conmigo misma para entender lo que me estaba pasando. Mi madre me llamaba todos los días, pero yo no respondía. Hasta que una Navidad decidí ir a verlos. Mi madre estaba muy emocionada y mi padre, que se quedó sin palabras, solo alcanzó a decirme 'no pasa nada'".

Este viernes, Sandra Barneda visitó Sálvame Diario donde mantuvo una conversación con el presentador Jorge Javier Vázquez que dijo haberse sentido impactado con su confesión: "Hay una cosa en la que estoy de acuerdo contigo, mi orientación sexual es lo que más me ha marcado en mi vida indiscutiblemente. Esos lloros me llegaron al alma". "Te veo como una mujer que controla mucho sus sentimientos y romperte así…", le dijo el presentador. "Soy vulnerable, todos tenemos una coraza por ejemplo tú le echas sentido del humor a todo y yo tengo como un punto de seriedad, parece que lo tengo todo controlado", contestó Barneda.

En un momento de la conversación, Jorge Javier hizo una divertida confesión que sacó los colores de la invitada: "En este país solo Ana Obregón y yo hemos sufrido el síndrome Sharon Stone. Cuando Sharon Stone hizo Instinto Básico y se convirtió en la mujer más deseada del mundo la gente se pensaba que siempre estaría ocupada y rodeada de gente para salir. Ocurría todo lo contrario, nadie le llamaba y se sentía la mujer más sola del mundo. Y ahora te voy a preguntar, ¿sabíais que Sharon Stone quiso ligar con Sandra Barneda. Coincidieron en una fiesta", aseguró para sorpresa de Barneda. "Yo ahora me voy, no voy a decir ni que sí ni que no. No voy a responder a esto. Esto es una encerrona", balbuceó la invitada. "No te parece heavy poder decir: ‘Yo dije no a Sharon Stone’, contestó el presentador entre risas.