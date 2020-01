Polémico estreno de Alejandra Rubio en televisión: "Es una vergüenza"

Un nuevo miembro de clan Campos viene pisando fuerte. Si hace tiempo fue la hija de Carmen Borrego la que participó en varias exclusivas de su madre, ahora toca el turno del salto televisivo de Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos se estrenó este viernes como nueva colaboradora de El debate de las tentaciones en Cuatro, presentado por Sandra Barneda.

Hasta el momento, el único contacto que había tenido la pequeña de las Campos con el mundo de la televisión era su canal de vídeo de Mtmad, donde contaba sus trucos de belleza, su trabajo y hacía confidencias personales a sus seguidores.

En su estreno como tertuliana, Alejandra habló sobre la posibilidad de participar en un programa como La isla de las tentaciones con su pareja Álvaro Lobo: "Si hay una persona que realmente me gusta y me atrae y me gustaría darle un beso y realmente quisiera estar con él, ya no me gustaría mi pareja. Aguantaría por respeto y obviamente no estaría enamorada si me pasaría eso. No haría lo que no me gustaría que me hiciesen y yo no podría ver esa situación en mi pareja".

Además, dio su opinión sobre los besos tan apasionados de Fani con Rubén, una actitud que no ve correcta: "Creo que Fani es un poco egoísta, no puedes hacer lo que le pides a tu pareja que no haga. Esta tonteando con un tío, haciendo lo que le da la gana, y luego al ver imágenes de su chico enseñándole ver bailar a una chica con total desgana. Está intentando que él quede mal para justificar lo que ella hace".

A pesar de la ilusión de Alejandra por su nuevo puesto de trabajo, las redes sociales no tardaron en poner en duda sus capacidades para trabajar en televisión. "Alejandra Rubio no ha podido tener peor debut televisivo. Ojalá muchos de su misma edad tuviéramos una oportunidad así para demostrar lo que valemos. Es una vergüenza", escribió un usuario. "Lo que estáis viendo #TentacionesDBT1, ¿aporta algo Alejandra Rubio o está como una estatua?", escribió otro.

Lo que estáis viendo #TentacionesDBT1, aporta algo Alejandra Rubio? O está como una estatua? — Javier (@javibujidos) January 17, 2020

Literalmente llevo media hora viendo el debate y alejandra rubio no ha hablado NADA. Dudo que respire @islatentaciones que un regidor o algo la toque a ver si sigue v!v4 #TentacionesDBT1 #DEPAlejandraRubio #ReinaDelSilencio — alandalus soltero ferrer de la FANI (@AlAndalusMJ) January 17, 2020

Vaya fichaje exclusivo el de la "anónima" Alejandra Rubio qei se cree que la pagan para calentar el sofá del plató. Si no fuese porque Sandra Barneda la nombra para que intervenga juraría que es una muñeca de cera. #TentacionesDBT1 — Franmi. (@franmileon) January 17, 2020

Alejandra Rubio, no se que haces sentada ahí, ni hablas, ni pides la palabra tampoco #TentacionesDBT1 — Ubale's (@ubales23) January 17, 2020

Alejandra Rubio, guapa,

empieza a participar y ser mas activa

Para que te ponen ahi si no abres la boca?#TentacionesDBT1 — Alexxia (@Alexxia92777204) January 17, 2020