Adara Molinero abandona 'El tiempo del descuento' y continúa su pantomima con Gianmarco

El abandono voluntario de Adara Molinero acapara todos los titulares de El tiempo del descuento, que esta semana tuvo a su primer expulsado con Antonio David Flores. La ganadora de GH VIP aseguró que, pese a amar Gran Hermano "con todas sus fuerzas", por encima de todo está "su hijo" y sus necesidades, cumpliendo así con lo inicialmente anunciado.

La exazafata volvió así a dejar plantado al italiano Gianmarco después de amagar con retomar su romance. Que ella misma confirmó de manera sorprendente una vez de vuelta en el plató: "Siento algo muy fuerte, nunca me ha pasado. Le miro, me pierde su mirada, su olor… pero me pasa lo de siempre, que no quiero hacer daño", aseguró, evidenciando que su relación había vuelto a mejorar.

Detrás de todo, el dramático triángulo amoroso del que Hugo Sierra es el tercer e invisible vértice. El padre del bebé de Adara y ella, sin embargo, no han vuelto de la manera que se esperaba después de que ella renunciase al amor del italiano. El mismo que ahora asoma de nuevo en El Tiempo del Descuento. "Estoy de los nervios porque nadie me va a entender, tengo miedo de no hacer lo correcto o de tomar una decisión y equivocarme porque puedo ganar mucho pero también perder mucho", explicó en el confesionario.

Adara mira fijamente a Luca y le confiesa que está enamorada de Gianmarco i mueres de amor #TdelDescuento2 #TDelDescuento19E pic.twitter.com/VFUHf3oJPj — El tiempo del descuento (@tdeldescuento) January 20, 2020



No obstante, su hijo es lo primero y por él se marchó, dejando de nuevo todo en suspenso. "Tengo una familia, tengo un hijo, me da miedo la situación. Pero lo que yo siento está ahí, y es algo increíble, no puedo negarlo", explicó, antes de declararse "enamorada" con un vídeo de sus avatares con el italiano. "Estaba conteniéndome muchísimo de no tocarle, de no besarle, de todo", dijo al respecto, animando aún más a los fans de su romance.

Y esa palabra, familia, es la clave de todo. Adara sigue pensando que, pese a los mil problemas de pareja con Hugo, lo suyo es eso, una "familia". Gianmarco, por el contrario, tiene el problema de ser "muy jovencito y que puede que no entienda que mi situación es complicada y él no esté a la altura con mi bebé". El bebé, en todo caso, es quien más necesita de sus cuidados, y de ahí su decisión de decir adiós.

Joao y Gianmarco insistieron a Adara que se quedase. Las súplicas no surtieron efecto y Adara se fue, dejando en el aire la posibilidad de salir juntos, tal y como le pidió el italiano de manera explícita. De modo que, efectivamente, la conversación tendrá lugar pero fuera de la casa. "Entiendo que ella tiene prioridades, entiendo su situación", dijo el resignado italiano, que al menos también parece haber olvidado la decepción una vez Adara se hizo con el maletín de GH VIP y rechazó caer en sus brazos.

No fue el único vaivén de Adara en la noche del domingo. En otro orden de cosas, Pol Badía (ex del maestro Joao y exconcursante en GH 17, como la propia Adara), en su enésima acusación a la joven concursante, destapó de hacer búsquedas sospechosas en el teléfono móvil: "Formas de cortar con tu novio" y "Los 10 futbolistas solteros y guapos". Ella no quiso abundar en ese tema y lo negó todo, dispuesta a concentrarse en su bebé.