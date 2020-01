¿Recordáis la fiesta de disfraces para mascotas que hicimos en Octubre? Pues tenemos una sorpresa increíble: PETart, el evento donde 4 artistas competirán por hacer el cuenco de comida para perros más creativo del mundo ya está en marcha! Etiquetad a todos los amantes de animales que conozcáis porque va a ser increíble. ¡Las plazas de Patrocinio ya están abiertas! •• Potenciales Interesados: ebanistas, metalistas, escultores, sopladores de vidrio, accesorios de mascotas, pienso para mascotas, comida para mascotas, escuelas de arte, centros veterinarios, start-ups para mascotas, dog-friendly shops, adiestramiento para perros y mucho más!! **Mas información por privado!!**

A post shared by Me Dicen Aless (@alessandrolequiojr) on Jan 16, 2020 at 4:05am PST