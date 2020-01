Kiko Hernández entierra viva a Carmen Borrego: "Me das pena, Potota"

En ¡QMD! nos cuentan la guerra de Kiko Hernández con Carmen Borrego. "Si necesitas insultarme para llenar la nevera, pongo la otra mejilla", dice Kiko tras las duras declaraciones de la menor de las Campos tildándole de mala persona. "Me das pena, te ves arrastrada a hacer exclusiva tras exclusiva", dice el colaborador, que continúa profundizando en su enemistad con la familia de comunicadoras abundando en los supuestos problemas económicos de la familia. Se trata de un enfrentamiento público desde que Borrego participó en Sálvame Okupa y su famosísimo tartazo que recibió de Payasín. "Kiko es la persona que más daño me ha hecho y la que peor me lo ha hecho pasar, se regodea", lamenta Borrego, retirada ya de sus labores en el programa donde coincidían.

Él, para responder a estas palabras, recordó una conversación que había mantenido con ella solo dos días antes de sus declaraciones: "Pero a ver, Potota, yo con una persona que me humilla, me insulta, arrastra a mi madre y me lo hace pasar tan mal no hablo por teléfono", dice refiriéndose a ella, que no tiene inconveniente en decir esas palabras pese a haber cobrado una exclusiva sobre ese mismo tema. "Tiene un potorro, la potota"..., remata.

La revista Pronto lleva a Fran, Cayetano y Kiko Rivera bajo el titular "reconciliados". Pese a las diferencias que han tenido a lo largo del año pasado, 2020 comienza bien para los Rivera y, según parece, vuelve a reinar la armonía entre los tres hermanos. Recordemos los difíciles momentos de Cayetano el pasado diciembre, con las fotografías con Karelys Rodríguez tomadas en Londres. Afortunadamente, ahí estuvieron tanto Kiko como Fran, dejando atrás problemas y desacuerdos económicos como los de la corrida Goyesca de la plaza de Ronda.

El hecho, también, de que Eva González tardara mucho en conocer a su sobrino Curro, hijo de Fran, hizo correr ríos de tinta sobre la mala relación de la presentadora con Lourdes Montes. Pero nada más lejos de la realidad, tratan de aclarar, ya que todos los mensajes surgidos a raíz de entonces sobre el tema subrayan que ambas se llevan bien.