María Teresa Campos habla de sexo, drogas y Bigote Arrocet: "Estoy de luto por el muerto"

María Teresa Campos volvió este lunes al programa de Movistar +, La Resistencia, presentado por David Broncano para hablar sobre su vida después de Edmundo Arrocet. Tras cinco años largos de noviazgo, la periodista anunció hace unas semanas, con un comunicado leído por sus hijas en Viva la vida, el cese definitivo de convivencia.

"Estoy de luto, por el muerto", comenzó diciendo la presentadora. "Me llama Movistar para hacerme mi propio funeral y me he dado cuenta de que era el funeral de otro, porque no lo he vuelto a ver", dijo haciendo referencia a El cielo puede esperar, programa en el que se simula cómo sería el funeral de una persona y al que acudió junto a Bigote Arrocet antes de la ruptura.

La actriz Candela Peña también intervino durante la entrevista y regaló a María Teresa una bola del mundo, haciendo un guiño a la frase pronunciada por la comunicadora en su entrevista en la revista ¡Hola!: "Que se acabe Edmundo no significa que se acabe el mundo". "Fue una pesadilla, pero ya ha acabado", contestó la invitada. "Yo creo que algunos hombres todavía no han asumido o se sienten mal frente a una mujer fuerte. El día que fui a lo de El cielo puede esperar hubo una expresión (de Bigote) que no me gustó: 'No me vas a humillar más'. Nosotras no hacemos eso, nos sentimos orgullosas de ellos".

También habló sobre su juventud y su experiencia con las drogas: "Estoy en contra de ellas", pero aseguró que durante un tiempo "para no quedar mal, lo cogías": "Si no, no te ingresabas. Aunque tengo que reconocer que nunca he notado nada cuando le he dado chupadita". A la pregunta de Broncano, "¿número de relaciones sexuales en el último mes?", ella contestó: "¿Sola o acompañada? A falta de pan… buenas son tortas".