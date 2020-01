Lo que Bigote Arrocet ha dejado en la casa de María Teresa Campos

Bigote Arrocet acaba de reaparecer en España tras inaugurar su nuevo look, producto de una fallida operación estética en su Chile natal. El humorista se ha afeitado el bigote y la barba y, con el pelo teñido, disfruta de sus días antes de reaparecer a lo grande para contar su ruptura con María Teresa Campos.

Esta semana aparece en Lecturas por partida doble, paseando con su familia en Londres, donde lleva varias semanas establecido tras romper con María Teresa, y también (probablemente a su pesar) a través de los "restos" que ha dejado en el hogar de la veterana periodista.

Y es que Bigote ha dejado cosas en la vivienda de 12 habitaciones de María Teresa que todavía no ha ido a buscar. Tantas, que el desorden es evidente. La periodista, de hecho, jamás pisó la habitación en la que Edmundo se instaló mientras vivió con ella en su lujosa casa de Las Rozas debido al insoportable desorden que todavía hoy sigue reinando.

Las imágenes se vieron en el programa de Bertín Osborne, Mi casa es la tuya, dedicado a María Teresa Campos. Estanterías llenas de papeles, cajas, potes, cables de electricidad sueltos, cajas apiladas, llaves, gafas, ropa tirada por encima de las sillas y cuadros amontonados en la pared.

Él todavía no ha recogido ninguno de esos objetos, según Carmen Borrego, porque quizá no da por zanjada del todo la relación. O porque "no se atreve", según sus mismas palabras.

Lo único cierto es que allí Edmundo vivía libre, y que incluso había órdenes a las chicas del servicio de "no tocar nada" de esa estancia. El desorden que reinaba en la habitación afecta al humor de María Teresa, que nunca quiso entrar en ella para no alterarse.