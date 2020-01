Jesús Mariñas, retenido por la Interpol en Santo Domingo

El periodista Jesús Mariñas se disponía a disfrutar del Festival Internacional de Cine Cana Dorada junto a su marido Elio Valderrama cuando por sorpresa fue retenido por la Interpol en el aeropuerto José Francisco Peña Gómez en Santo Domingo, tal y como publica la revista Diez Minutos.

Al aterrizar, la pareja vio a un hombre portando un cartel con el nombre de Jesús Mariñas. Un joven que resultó ser empleado de la Interpol que le comunicó que su pasaporte tenía "anomalías y debía ser retenido hasta hacer una serie de comprobaciones".

Después de unas horas de incertidumbre en el aeropuerto, decidieron dejar salir de las instalaciones al periodista sin su pasaporte, que quedaría retenido hasta el día 20 de enero. "En mi vida viví un susto semejante y cuidado que viajo. Me sentí como en una jamesbondiana película de intriga tan solo por intentar entrar en Santo Domingo con mi pasaporte que nunca creí incorrecto, menos aún ilegal. El empleado de emigración me advirtió de que se lo quedaba ‘porque tenía anomalías’, me calmó educadamente (…) Sentí primero sorpresa, y luego rabia, también indignación".

Finalmente, tras el susto, Elio y Jesús pudieron disfrutar de la cita a la que acudieron a Santo Domingo y más tarde disfrutar de unos días de sol y playa en Punta Cana.