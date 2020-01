La cruel historia de Julián, de 'La isla de las tentaciones': su madre lo tiró por la ventana siendo un bebé

El nuevo estreno estrella de Telecinco, La Isla de las Tentaciones, sigue dando que hablar. En esta ocasión a colación de uno de sus protagonistas, Julián, que actualmente es uno de los empresarios más reputados de la noche valenciana.

Este soltero de 25 años posee un cuerpo de escándalo pero un corazón frágil, tal y como se desprende de la trágica historia personal que esta semana cuenta la revista Semana.

Ocurrió en otoño de 1994, en la localidad de Torrent (Valencia). Julián fue, de niño, víctima de un intento de matricidio que en su momento llenó los titulares de las secciones de sucesos de los diarios. Como es natural, ese acontecimiento marcó su vida y al empresario no le gusta demasiado extenderse sobre ello.

Julián, según la hemeroteca, fue arrojado al vacío por la ventana de un sexto piso en un ataque de histeria de su madre, cuando él solo tenía 13 meses. Ella tenía 26 años y, según confesó entonces, no pudo soportar los continuos llantos del pequeño.

En un momento de ira tiró al pequeño por la ventana -contó en su momento El País- dándose la circunstancia de que el bebé cayó sobre el techo de una furgoneta, rebotó y un vecino pudo extender los brazos y coger al pequeño en un acto casi reflejo. "Oí un fuerte golpe y un ¡ay! Abrí los ojos y me cayó encima. Estaba como muerto, sin sangre, y no respiraba. Le di unas palmadas en la cara y comenzó a llorar".

Su madre, que en un primer momento negó los hechos, acabó confesando el delito y yendo a prisión. El pequeño Julián pasó cuatro días en la unidad de cuidados intensivos del hospital La Fe de Valencia, y evidentemente no recuerda nada de lo sucedido.

No obstante, ello no es óbice para que este trauma ocurrido en una familia aparentemente normal haya afectado a su vida. Julián es un joven sensible y valiente cuya vida ha transcurrido, pese a todo, con relativa normalidad: en la misma localidad donde todo sucedió conoció a su ex y tuvo a su hija. Allí se formó como culturista y allí fue creciendo como empresario hasta crear uno de los locales de ocio más famosos de todo Valencia.