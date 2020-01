Karelys Rodríguez pide intimidad desde la portada del '¡Hola!'

Al final ¡Hola! ha apostado fuerte y lleva a toda portada la foto de la, hasta hace poco más de un mes, desconocida Karelys Rodríguez, la amiga de Cayetano Rivera.

De hecho, ese es el titular: "Somos amigos". Ni siquiera "Somos solo amigos". Eso sí, en portada la canaria asegura que rompe su silencio porque "tenía la necesidad de aclarar todo esto".

¿Y qué es "esto"? Una historia que comenzó en diciembre de 2012, "cuando nos presentó un amigo en común. Desde el primer momento tuvimos mucha conexión y no paramos de hacernos bromas y así es como nos hicimos amigos". Retomaron el contacto más tarde y empezaron a verse más: "Nos involucramos sentimentalmente en una relación y empezamos a salir juntos".

Es decir, sí hubo noviazgo: "Salimos unos meses, en 2014". Llama la atención cómo Karelys respeta el calendario de manera escrupulosa: asegura que la relación coincidió con la ruptura de Eva y Cayetano, no se sabe si con intención de enjuagar la imagen del torero o si con ánimo de hacer estallar su matrimonio. Por lo pronto, a la pregunta de si siguen siendo amigos, responde que no lo sabe, y que "sólo el tiempo lo dirá".

¿Qué quedó después? Según la abogada canaria, "desde entonces hasta ahora hemos mantenido una amistad en la que nos hemos tenido mucho cariño. Ahora lamentablemente se ha visto perjudicada con todo esto". Una frase que explicaría por qué Karelys ha querido salir del anonimato y conceder su primera entrevista: es paloma herida, mujer despechada. Ni un WhatsApp navideño debe haber recibido del diestro.

El resto de la entrevista, en la que Karelys aparece mucho más tapada que la semana pasada pero en actitud más provocativa, es el resumen de la vida de una emigrante más que trata de buscarse la vida en Londres y un intento de justificación de su forma de proceder: "Tenía la necesidad de aclarar todo esto. Además de limpiar mi nombre en los tribunales, tenía que aclarar públicamente esta situación, se han dicho de mí auténticas barbaridades".

En Semana, vemos a la abogada de compras en Londres, probándose una americana en una tienda de moda española.

La nueva imagen de Edmundo: ya no es Bigote

La sorpresa de la semana es que Bigote Arrocet ya no luce Bigote. Lecturas destaca en páginas interiores que el exnovio de María Teresa Campos "está irreconocible" tras afeitarse el mostacho y la barba.

En las imágenes que publican Diez Minutos, Semana y Lecturas, vemos al humorista ataviado con una gorra de pintor francés disfrutando de una soleada mañana en Londres, ciudad en la que reside su hijo Maximiliano con su nuera y su nieto. ¡Hola! no le dedica ni una página.

La revista también entra en la habitación que el artista ha abandonado en la mansión de Teresa: "El caos del cuarto de Bigote", leemos. En las imágenes, vemos un cuarto más propio de un adolescente que de un señor de setenta: estanterías repletas de papeles, pinturas, rotuladores, envases de plástico, tupperwares e incluso botellas de limpiadores con su gamuza. Sillas ocultas bajo montañas de ropa, zapateros sin puerta...

Según Lecturas, la periodista jamás pisaba esa estancia: "Teresa no entra nunca en mi habitación, le daría un soponcio. Las chicas que trabajan aquí quieren ordenar pero les digo que no toquen nada", confesó en una entrevista a esta publicación. Ahí están sus enseres a la espera de ser recogidos.

Meghan y Harry emprenden su nueva vida

¡Hola! publica las primeras fotos de Meghan Markle tomadas hace unos días a su llegada a Canadá, país en el que piensa vivir la pareja ahora que Enrique ha sido oficialmente despachado.

En las imágenes, la siempre glamurosa Meghan aparece con una parka verde tapándole la cabeza y vestida informal subiéndose a un hidroavión como cualquier ciudadano más. Aunque ahora sí que va a ser un ciudadano más. Y sola: se abre un nuevo debate, ahora que ya no son miembros de la Familia Real: ¿puede ser fotografiado su hijo Archie?

Sin embargo, la foto que aclara casi todo lo que ha ocurrido en la monarquía británica, mundialmente conocida por su cicatería, está en la página 39 de ¡Hola! y es un sorprendente plano de las suelas de los zapatos que viste Harry de Inglaterra, el hasta ahora nieto favorito de la reina. La imagen explica mucho. Aunque la revista destaca que el calzado lleva grabadas una M y una H, su inicial y la de su mujer, lo que llama la atención es cómo estos "shoes are (really) made for walking". Están totalmente desgastados, a la espera inmediata de unas tapas y unos filis nuevos.

Malú y su novio disfrutan de su nueva vida

Semana ha sido menos valiente que ¡Hola!, o sabía que las fotos que publican de Karelys Rodríguez iban a saber a poco comparadas con una entrevista a toda regla con la amiga de Cayetano. Por ello la revista apuesta por otra de las parejas del momento, muy a su pesar: Malú y su pareja, el otrora político Albert Rivera.

En las primeras imágenes de la pareja tras conocerse que van a ser padres vemos a la cantante y al exlíder de Ciudadanos paseando por un parque. Los dos visten abrigos, pantalón de chándal y deportivas. "Dulce y tranquila espera", dice la revista.

Alejandra Rubio ya vuela sola en '¡Hola!'

Primera entrevista de la nieta de María Teresa Campos e hija de Terelu en ¡Hola! Habíamos visto a la joven antes posar junto a su madre, pero, después de luchar contra la familia por sus intenciones de ser famosa, Alejandra Rubio vuela sola y ya colabora en varios programas de televisión.

Lo interesante de la entrevista viene al final, cuando le preguntan por Edmundo Bigote Arrocet. La chica no dice nada que no haya dicho ya: "Tengo buena relación con él porque siempre se ha portado bien conmigo, pero a mí quien me importa es mi abuela". Eso sí, reconoce que la noticia la pilló por sorpresa.

Cóctel de noticias

Sonsoles Ónega se separa del abogado Carlos Pardo. Leemos en ¡Hola! que la presentadora de Telecinco "puso fin a la convivencia con su marido el pasado mes de agosto de mutuo acuerdo y sin terceras personas de por medio". Los reyes Felipe y Letizia acudieron a su enlace hace once años.

Jesús Mariñas, retenido por la Interpol. Impactante titular de Diez Minutos, que lleva a portada el último susto que ha vivido el periodista. Al parecer, Mariñas fue retenido en el aeropuerto de Santo Domingo cuando acudía al Festival Internacional de Cine Cana Dorada.

Sofía Suescun, ahora contra Rocío Flores. Suescun, de profesión concursante, desafía desde la portada de Lecturas a la hija de Antonio David. Dice de ella que es oscura y que le da miedo. En páginas interiores, hace amigos arremetiendo contra prácticamente todos sus compañeros de cadena.

Jenn y Brad, la pareja que todo el mundo desea. Todas las revistas se rinden a la foto de los dos actores en la última gala de premios en la que han coincidido. Verlas en papel a todo color merece la pena.