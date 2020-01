¿Será niño o niña? Pilar Rubio reaparece tras anunciar su embarazo

Pilar Rubio compareció este miércoles ante los medios después de la confirmación de su cuarto embarazo. Está feliz, tal y como confesó. La presentadora está de más de tres meses y como en anteriores ocasiones, ha sido toda una sorpresa. "Me encuentro muy bien, la verdad es que ha sido todo muy rápido. En tan solo cinco años ya vamos a por el cuarto. Mucho mejor así, todos seguidos, ya estoy acostumbrada".

"He intentado explicarles a los niños lo que va a pasar y el mayor me ha preguntado si va a ser niño o niña, pero todavía no lo sabemos. Me ha dicho que si es niña podríamos llamarla Lupita y si es niño, Pokémon", explicó con gran alegría.

Pilar dijo que lo primero y más importante es que todo vaya bien y que sea muy feliz. El matrimonio tiene ya tres niños varones: Sergio Jr., de 5 años, Marco de 4 y el pequeño Álex, de 2.

La colaboradora de El Hormiguero y mujer de Sergio Ramos va a continuar trabajando en programa de televisión de Antena 3 y también seguirá con sus compromisos profesionales. Así lo ha manifestado en la presentación de Ensure Max Protein, unos batidos de chocolate proteicos. Enhorabuena por el embarazo.