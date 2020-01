Paquita de Mónaco reaparece para contar su drama: amenazada y viviendo en la calle

Conocimos a Paquita Mónica gracias al matrimonio de su sobrino Adans Peres con Estefanía de Mónaco. Su desparpajo y gracia frente a las cámaras de televisión la convirtió en una de las colaboradoras habituales en los platós, especialmente recordada es su etapa junto a María Teresa Campos y su mítico corrillo. Sin embargo, su situación ha cambiado drásticamente y tras un racha de mala suerte, se ha visto obligada a vivir en la calle.

Actualmente, Paquita de Mónaco duerme en un albergue y acude a comer a los comedores sociales de Madrid. Según contó este miércoles en Sálvame Diario, su familia no le ha prestado ayuda: "Tuve una hija que estaba un poco enferma, que se murió. También se murió otro hijo mío. En septiembre me desahuciaron. Mis hermanos no me hablan, mi madre se murió hace dos años, con 100 años, y estuve con mis sobrinos y nos llevábamos bien. Pero no he vuelto a saber de ellos. Mi hijo el mayor mejor no hablo de él. Se ha portado muy mal conmigo, no puedo decir más".

Según su testimonio, tras el fallecimiento de su hija recibió una llamada en la que le comunicaron que había dejado una deuda de 35.000 euros, le amenazaron, tuvo que pedir préstamos y finalmente fue desahuciada: "Me llamaron una noche y me dijeron que no llamase a la Policía que o pagaba o mataban a mí y a mi nieta. No sé de qué es la deuda de mi hija, no sé lo que hacen estas personas enfermas. Yo he ganado mucho dinero en televisión y con lo que tenía guardado pagué parte de la deuda. Creo que en 2021 habrá terminado esto, ya habré pagado el dinero que debo", confesó.