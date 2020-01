Teresa Campos llamó de madrugada "muy enfadada" a María Jiménez

La última entrevista de María Jiménez en Sábado Deluxe en la que habló, entre otras cosas, de la ruptura entre Edmundo Arrocet y María Teresa Campos, ha tenido la primera consecuencia. La cantante sevillana aseguró que Bigote "es un putañero" y que "siempre ha estado rodeado de mujeres". "Le diría a la Campos que ha sido un error, que si ha salido, adiós muy buenas. Va mariposeando, demasiado ha aguantado con María Teresa. Bigote le tiraba los tejos a otras mujeres estando casado. Es un encantador de serpientes". A pesar de sus duras palabras, María invitaba a su amiga a "quedarse con lo bueno", y reconocía que ella ya está cerrada al amor, "ya no me funciona", zanjó.

Este lunes en Sálvame Diario cuando los colaboradores debatían sobre las intenciones de Edmundo Arrocet tras su regreso a España (se rumorea que estaría negociando una entrevista para dar su versión de la separación), María Jiménez se puso en contacto telefónico con María Patiño pidiendo entrar en directo para contar "algo importante". "María Teresa me llamó de madrugada, muy enfadada", aseguró para sorpresa de todos.

"Le dije que me acababa de tomar una pastilla y estaba muy dormida. Le dije que luego la llamaría", dijo. "La he llamado cuatro o cinco veces y no me coge el teléfono. Eso significa que está enfadada conmigo". María "no da crédito" y se mostró sorprendida con la reacción de su amiga: "¿Por qué se ha enfadado conmigo? La he llamado después porque ayer no tenía gana de hablar con nadie, estaba reponiéndome de un resfriado tremendo, y ahora la señora no me coge el teléfono, debe estar muy indignada".

Jiménez también volvió a criticar la grabación del disco de Edmundo y Teresa, acusando a la pareja de intrusismo: "Triunfar en esta profesión es muy difícil y la gente se deja la piel y se mata por triunfar. Y ella, con la edad que tiene, y el otro, hacen un disco. Están en todos los medios y están triunfando más que Isa P. Todo el mundo está a favor de ellos".