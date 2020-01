Lara Álvarez: "No tengo amistad con Isabel Pantoja"

Lara Álvarez ya está preparada para la próxima edición de Supervivientes, y como ella misma explicó, está encantada con ese trabajo y deseando que comience. La presentadora compagina su trabajo en televisión, con campañas publicitarias, siendo imagen de la marca de calzado" Carmela", con la que asegura sentirse muy identificada. "Me gusta sentirme cómoda, y para el día si voy de sport voy en zapatillas de deporte, o bambas, ya por la noche a actos sociales, recurro al tacón porque empodera, pero no soy una loca de los zapatos".

Dentro de poco se sabrá la lista de participantes, aunque no pudo desvelar ningún nombre. "Soy una tan total del concurso, y cada año descubro cosas nuevas. No suelo ver a los concursantes después que termine el reallity, solamente en las galas, o casualmente en los pasillos de Mediaset", declaró.

Al preguntarle por Isabel Pantoja, dijo que no había tenido mas contacto con ella. "No tengo amistad con Isabel Pantoja. El programa crea vínculos de cariño, pero a Isabel no la he vuelto a ver. Lo que me encantaría es que fuera cristina Cifuentes porque daría mucho juego, y Rocío Flores porque me cae fenomenal, sería una buena participante."

De Andrés Velencoso, con el que se le ha relacionado no quiso desvelar si habían roto. "Mi corazón está siempre ocupado, pero ya sabes que de mi vida privada no me gusta hablar. Soy así. Que ganas tenéis de verme casada y con hijos" comentó entre risas.