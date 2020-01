Pillan 'in fraganti' a Terelu Campos hablando de Carmen Borrego y Bigote Arrocet

Terelu Campos y su hija Alejandra Rubio han sido pilladas manteniendo una agria discusión en la terraza de un local. La presentadora llegó al establecimiento muy alterada, se sentó junto a su hija sin saludarla, hasta que finalmente le susurró algo al oído. El programa Sálvame se puso en contacto con un experto en leer labios y le mostró las imágenes y así poder descifrar el motivo del enfado de Terelu.

Al parecer, la presentadora estaba reprendiendo a su hija por algo que no le había gustado: "Hostia, es fuerte… ¡Anda! ¿Sí? ¿No me digas? No lo sabía. Soy gilipollas, esa es la diferencia entre tú y yo". Alejandra parece argumentar algo cuando su madre le aplaude y le responde con un irónico: "Bravo".

Al rato la conversación entre ambas cambia y se le escucha hablar de su hermana, Carmen Borrego, haciendo referencia al tema de su madre y su ruptura con Edmundo: "Tú necesitas a mi madre", le dice a su hija. "Mira, es mi hermana. Perdóname pero ahí estoy sola. Yo con mi hermana es que….". Finalmente, Terelu habla sobre Bigote: "Es que Edmundo, a mí qué me importa. Explícame por qué. ¡A mí qué coño me importa! Ay, de verdad, me da pereza".

El periodista Jesús Manuel quiso aportar luz a todas estas frases asegurando que Terelu había llegado molesta a la cita con su hija tras conocer que su rendimiento académico no había sido el esperado, "probablemente debido a su nuevo empleo". "Si cuando Alejandra habla con su madre y le dice que va a hacer una carrera, que va a estudiar, y después no se cumple, como madre tiene derecho a enfadarse. En las imágenes le está diciendo que no ha cumplido parte de sus promesas y de ahí el cabreo", aseguró. "Terelu tampoco acabó la carrera y se metió a trabajar. Al final le pides cosas a tu hijo que no has hecho. ¿Acaso a María Teresa no le hubiese gustado que hubiese terminado la carrera? Si pides algo que no has hecho, pierdes fuerza moral", replicó Jorge Javier.

Terelu se puso en contacto con Jesús Manuel a través de un mensaje de Whatsapp para decirle que no tienen intención de compartir el motivo de la discusión: "Quien tiene que saber el motivo de mi enfado, lo sabe".