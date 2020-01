¿Por qué los Reyes nunca asisten a los Premios Goya?

La última vez que un miembro de la Familia Real acudió a la ceremonia de entrega de los Premios Goya fue en el año 2000. Un joven príncipe Felipe se encontraba en el patio de butacas junto al entonces ministro de Cultura y Deporte Mariano Rajoy. Aquel día coincidió con el 32º cumpleaños del heredero y Pedro Almodóvar recibió el Goya a la Mejor Dirección por la también oscarizada Todo sobre mi madre. El director fue el gran protagonista de la noche, pero cuando llegó el momento del discurso, primero le dedicó el premio al Príncipe de Asturias y animó a todo L'Auditori de Barcelona a cantarle el "Cumpleaños feliz". Un momento que quedará para la historia de los premios y que parece que no volverá a repetirse con ningún miembro de la Casa Real.

Es de sobra conocida la afición de los Reyes por el cine y es habitual verles en las salas de la capital disfrutando de los últimos estrenos. Además, doña Letizia conoce y se interesa por la producción cinematográfica española y tiene muy buena relación con Maribel Verdú, Jorge Sanz o Penélope Cruz, a quien visitó en el set de rodaje de La reina de España, de Fernando Trueba y con quien fue fotografiada cogidas de la mano y compartiendo confidencias. Pero aunque apoyen el cine español, son muchos a los que desearían ver a los Reyes en la ceremonia.

Hace unos días la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine) acudió a una audiencia en el Palacio de Zarzuela y agradeció personalmente a la reina Letizia su respaldo al mundo del cine, aunque le pidió que su apoyo sea "más explícito" con el fin de que contribuya a que haya un mayor número de espectadores en las salas. La presidenta de Fedicine, Estela Artecho, destacó que los Reyes y sus hijas van a menudo al cine de forma privada -"mucho más de lo que se cuenta en los medios"-, si bien les pidió que este respaldo sea "mas explícito y público". Para muchos, un apoyo "explícito" sería acudir a la gala de los Premios Goya porque los Reyes reciben todos los años la invitación de la Academia de Cine, pero es difícil contar con su presencia. Ni siquiera ocurrió en 2015 cuando fueron obsequiados con un cabezón de Honor e invitados personalmente a asistir. Zarzuela entonces justificó la ausencia de los Reyes por problemas de agenda.

El motivo exacto nunca se ha dejado claro, pero expertos en la Familia Real alegan que existen motivos de protocolo por los que el jefe de Estado y su esposa no acuden a este tipo de actos, como tampoco ocurre con el Presidente de Estados Unidos y los Oscar. No es el caso de la realeza británica, cuyos miembros se han dejado ver en varias ocasiones en los Premios BAFTA codeándose con estrellas de Hollywood e incluso posan con sus mejores galas en la alfombra roja. La misma reina Isabel II organizó en 2013 una fastuosa gala en el castillo de Windsor cuando fue galardonada con un BAFTA honorífico por la Academia Británica en reconocimiento a su destacado patrocinio de las industrias del cine y la televisión. Pero la relación de la realeza con el cine viene de lejos, ya que todos los presidentes de la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) -excepto el director Richard Attenborough- han sido miembros de la Familia Real.