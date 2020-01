Joaquín Prat, destrozado: se entera en directo de la muerte de un familiar

Joaquín Prat vivió esta semana una de las tardes más complicadas de su trayectoria profesional en televisión. El presentador de Cuatro al día había sido informado de la triste muerte de su tía durante el transcurso del programa, pero no fue hasta el final del mismo cuando lo comunicó a la audiencia con unas emotivas palabras.

"En el transcurso de este programa, mi tía Maruja ha fallecido", contó visiblemente emocionado. "Quiero pedir disculpas por si hoy no he estado especialmente fino". "Simplemente quiero, con el permiso de todos los que hacen este espacio, dedicarle el programa a ella. Un beso, preciosa. Vuela alto y buen viaje donde vayas, gracias por todo", comentó.

No es la primera vez que Joaquín Prat se muestra emocionado al hablar de un familiar en televisión. En su estreno en el programa de Cuatro a finales del mes de noviembre, recordó a su padre con unas sentidas palabras: "Mi padre era mejor que yo. Treinta años después, estoy en el plató donde mi padre trabajó. Me hubiera dicho que disfrutara más y que no me tomara tan en serio lo que dicen de nosotros".