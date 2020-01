El difícil papel de la reina Letizia con Pablo Iglesias e Irene Montero

La revista Pronto junta en portada a Pablo Iglesias y a la reina Letizia. "El difícil papel de la reina Letizia", titulan, dado que la soberana se tendrá que entender con Podemos. Su agenda, centrada en temas sociales, coincide precisamente con la de los ministros de Podemos en el gobierno de Pedro Sánchez. Sin ir más lejos, hace unos días Letizia asistió a un acto de Cruz Roja sobre violencia machistta que compete al ministerio de Igualdad de Irene Montero. Pero ni ella ni la secretaria de Estado para la Violencia de Género, Noelia Vera, fueron a un evento al que sí acudió el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

"Desplante" y "ninguneo" a la reina fueron las palabras usadas por muchos medios. No obstante, otros periodistas como María Eugenia Yagüe niegan la mayor y no creen que la ministra ningunease a la Reina. Lo mismo dicen fuentes de Zarzuela, que anticipan que "no habrá problemas entre don Felipe y doña Letizia y los ministros de Podemos". Atrás, de momento, han quedado los esabruptos que Iglesias y Montero lanzaron conra la institución monárquica y los propios Felipe y Letizia.

En ¡QMD! muestran y demuestran que Fani y Christofer siguen juntos tras La isla de las tentaciones. El programa terminó de grabarse en junio y en él, recordemos, ella le puso los cuernos con Rubén, generando la última gran polémica del momento. Las imágenes de la revista son edel día 22 de enero, por lo que cabe pensar que el fuego encendido en la grabación del programa con el pretendiente ya se ha terminado. Además, en la misma revista aparece Pilar Rubio anunciando su familia numerosa (va a tener un cuarto hijo con Sergio Ramos) y se da testimonio del regreso de Edmundo Arrocet, probablemente para hablar sobre su ruptura con María Teresa Campos.