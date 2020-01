Paula Echevarría zanja los rumores de embarazo con un imponente posado

Paula Echevarría encontró la estabilidad junto al futbolista Miguel Torres y aunque ahora está centrada en su carrera profesional y en su hija Daniella, los rumores sobre un posible embarazo aparecen de vez en cuando. Por sus últimas apariciones públicas y algunas fotos que publica en Instagram, los seguidores de la actriz comentan continuamente que está esperando un hijo del exfutbolista, pero nada más lejos de la realidad.

A finales del verano pasado tuvo que desmentir un embarazo reconociendo que había engordado varios kilos, y ahora que los rumores cobran fuerza otra vez, Paula ha vuelto a negar estar encinta con una contundente fotografía en la que no hay ni rastro de barriga, si no de abdominales. La protagonista de Velvet se está tomando en serio recuperar su figura y pasa largas jornadas entrenando en el gimnasio, por eso mostró orgullosa el resultado: "Ya se van intuyendo", escribió junto a una foto señalando su tripa.

La semana pasada Paula Echevarría se puso nostálgica y compartió una fotografía antigua de su primer embarazo para recordar los vestidos infantiles que hizo Alicia Hernández, diseñadora de Dolores Promesas. "Queremos verte así otra vez", "te sienta genial el embarazo", comentaron algunos de sus seguidores. Pero de momento la actriz no tiene ningún interés en volver a ser madre. "No tengo ningunas ganas y tampoco Miguel me lo ha pedido, y mi hija por el momento no ha dicho nada. Con Miguel la relación no puede ir mejor, tiene un millón de cosas positivas, si empiezo no termino", comentó en uno de sus últimos actos publicitarios.