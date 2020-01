Recado de la actriz porno Apolonia Lapiedra a Rosalía por su "Fuck Vox": "Me pareció un gesto muy feo"

Apolonia Lapiedra anunció que deja el porno en una entrevista concedida a La Otra Crónica este sábado: "Me han quemado muchas cosas. Físicamente, rodar escenas profesionales al más alto nivel es muy duro. Se pasa frío. Se hace interminable. De hecho, voy al fisioterapeuta por mis rodillas y mi espalda desde hace un año. Psicológicamente, el tema de trabajar con tu cuerpo y tu sexualidad es complicado".

La exactriz porno, que volverá a ser Samantha Sánchez, quiere potenciar su faceta de influencer en Instagram y en Twitter y tiene "muchos proyectos dentro del cine convencional con Ramiro (Lapiedra) como director y más gente potente".

Además, en dicha entrevista, Lapiedra le deja un recado a la cantante Rosalía, quien escribió en Twitter "Fuck Vox" tras conocer el resultado electoral del partido que preside Santiago Abascal: "No me avergüenza en absoluto decir que me considero una persona con ideas políticas más bien de derechas. ¿Por qué habría de avergonzarme? Me pareció un gesto muy feo el tuit de Rosalía. No ya por Vox, sino por los millones de votantes que hay detrás".