Respuesta tajante de Mar Flores a la declaración de amor de Elías Sacal

Mar Flores fue una de las muchas invitadas que asistieron a la presentación de la nueva colección del diseñador gallego Roberto Verino, en una nueva edición de Madrid es Moda. La diseñadora acaba de llegar de París, donde asistió a la semana de la moda. "No paro de viajar, tengo 50 años y estoy disfrutando de la vida", me comentó feliz.

Está muy guapa, con algunos retoques estéticos que no le pueden sentar mejor. Al preguntarle por la tan traída y llevada relación con el rico empresario mexicano Elías Sacal, su repuesta fue muy clara: "No voy a hablar de ese tema, antes me ahogo". Lo ultimo que se ha sabido de este tema es la gran declaración de amor que Sacal le hizo después de Navidad a través de una red social, cuando unas semanas antes se le pudo ver en una isla paradisíaca acompañado de una modelo espectacular.

"¡Yo no tengo ninguna relación con nadie! Mi amor eres y serás tú por el resto de mi vida y espero en un futuro podamos retomar esta gran historia. Gracias a ti por existir", escribió el empresario.

Lo cierto es que nuestra Mar está encantada, disfrutando mucho de sus hijos y feliz con su trabajo, donde sigue con sus diseños de bolsos y demás complementos.

Para la cita con la moda lució una creación de Verino, jersey de canalé, unos pantalones de piel y una especie de falda muy corta, en tono neutro y unos zapatos de animal print que llamaban la atención.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, también fue uno de los invitados que asistieron dar su apoyo al diseñador gallego, así como la actriz María Castro, Modesto Lomba, Amaya Izar, Miss España 2018, entre otros.