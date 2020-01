Los famosos con los que Fani habría sido infiel a Christofer antes de ‘La isla de las tentaciones’

Fani y Christofer se han convertido en un fenómemo viral en toda España gracias a su participación en La isla de las tentaciones en Telecinco y Cuatro. El grito desesperado de Christofer durante al última gala al enterarse de la infidelidad de su novia con Rubén, es una locura en redes sociales, donde la gente se ha lanzado a las calles a gritar el famoso: "Estefanía". Tal es la locura, que incluso el grito logró colarse durante la última gala de los Goya y en la segunda gala de Operación Triunfo en Tve.

Fani es la protagonista indiscutible dentro y fuera del concurso, y esta semana el programa Sálvame ha indagado en su vida y ha dado con un testimonio que desmontaría lo que nos había contado hasta ahora. Según Abel Higón, un extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, Fani habría sido infiel a su pareja antes de marcharse a República Dominicana para grabar La isla de las tentaciones en marzo de 2019.

Según su testimonio, tuvo un tórrido romance con Fani, a la vez que aseguró que desconocía que ya estuviese comprometida con otro hombre. "Hace unos días me llamó Rafa Mora para preguntarme sobre el tema y yo se lo negué. Es algo que no quería contar y no quería vender en televisión", comenzó. "No sé por qué Rafa Mora lo sabe, pero lo sabe. Yo con Fani no tengo una relación, como parece que se dice, ni sabía nada de Christofer. Me veo con ella y ya está", continuó.

"Conozco a Fani a través de una red social y empezamos a hablar hasta que quedamos y pasamos un par de días juntos. No quiero entrar en muchos detalles porque no me gusta esto. No nos enamoramos en ningún momento. Me enteré de que estaba con alguien y ahí acabó todo. Continuamos hablando, un trato normal", dijo mientras los colaboradores intentaban saber los entresijos de su relación. "En realidad no puedo decir nada malo de ella", concluyó.

Sin embargo, las deslealtades de Fani a Christofer no habrían terminado ahí. Al parecer, han salido a la luz dos nuevos nombres que habrían reconocido que han tenido algo con ella durante los últimos meses. Mario Artiaga, antiguo concursante de Gran Hermano 14, que afirmó haber quedado con ella cuando salió de Guadalix de la Sierra. Y el segundo y más sorprendente es Jacobo Ostos, hijo de Jaime Ostos, que confesó que conoce a Fani desde hace muchos años y que, por respeto, no iba a contar los detalles de su relación.