Fiama cuenta la verdad de su crisis y el engaño de 'La isla de las tentaciones'

Fiama pasó por uno de sus peores momentos En la isla de las tentaciones en la última hoguera de las chicas, pero no porque su novio Álex Bueno le fuera infiel, sino porque Mónica Naranjo le confesó que no había imágenes de su chico para mostrarle. En vez de sentirse aliviada, Fiama se asustó y tuvo una pequeña crisis por la que estuvo a punto de abandonar la grabación del reality de Telecinco.

"Yo me voy a ir, no voy a seguir aquí", dijo muy angustiada la exconcursante de Mujeres y Hombres y Viceversa. "Como todo lo que pasa aquí, este es un ejercicio de confianza en ti y en tu pareja. Siento que te lo tomes así. Espero que saques las conclusiones adecuadas y que sigas disfrutando esta experiencia", dijo Naranjo.

Pero según la versión de Fiama, su reacción se debe a un engaño del programa. Ella misma reveló en Instagram, saltándose las normas, que hay una parte de la escena que no se emitió y que el montaje no se ajusta con la realidad exacta. "Quiero aclarar que cuando no me enseñaron las imágenes me dijeron que el programa había decidido que lo mejor para mí era que no las viera, entonces pensé 'qué cojones está pasando que no me las quieren enseñar', por eso peté", explicó Fiama en sus redes sociales. Al parecer, según la versión de la concursante, la edición del programa omitió esa parte fundamental en la que le dijeron que su estancia "sería mejor si no las veía".

Álex y Fiama entraron al reality "enamorados" tras cinco meses de relación con firme intención de casarse pero con algunas dudas. La realidad es que la pareja tenía pensado pasar por el altar en septiembre de 2019, pero sus planes se truncaron antes de grabar La isla de las tentaciones. Poco después anunciaron su reconciliación, una decisión probablemente motivada por la productora Cuarzo Producciones con el fin de seguir adelante con el compromiso profesional que les ataba. Por eso no extraña que Álex se saltara las normas de la productora y anunciara a bombo y platillo en sus redes sociales que ahora tiene una relación con otra mujer llamada Natalia Villena.