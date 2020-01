El regreso de Raquel Sánchez Silva tras su último varapalo profesional

Este lunes el taller de Maestros de la costura volvió a abrir sus puertas en el estreno de su tercera edición que se saldó con un 13, 4 % y 1.444.000, superando al estreno de su segunda temporada que se conformó con un 12% y 1.416.000 de espectadores. Una tercera tanda de capítulos en los que se pretende apostar por la moda sostenible y respetuosa con el entorno. Un año más Raquel Sánchez Silva se pone al frente del formato donde volverá a estar acompañada de los prestigiosos diseñadores de moda Alejandro G. Palomo, Lorenzo Caprile y María Escoté.

"Es muy valiente que RTVE vuelva a apostar por este formato. Hemos sido pioneros y nos ha ido muy bien, con una media del 11,7 % de share en su segunda temporada", dijo Toñi Prieto, directora e Entretenimiento de TVE, en la rueda de prensa a la que asistió Chic. "Hacer un programa de estas características es muy complicado, pero es un orgullo poder potenciar la industria textil y de la moda (…) El casting de este año es espectacular y muy internacional. Os va a sorprender". Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, productora del espacio, destacó su "orgullo por el mundo de la moda española. Nuestra intención es homenajearla. Este año hemos subido el nivel de las pruebas y la calidad de las mismas. Veremos a unos jueces muy diferentes a años anteriores y ponemos el foco en el uso sostenible de los recursos".

Este año el casting ha vuelto a ser todo un éxito y más de 13.000 personas se han presentado dispuestas a cumplir el sueño de su vida. "No es como otras ediciones, en las que enseguida tres personas han destacado en costura por encima del resto. Este año la competencia es brutal. Es gente que de verdad sueña con cambiar su vida a través de la costura. La implicación de todos ellos es mucho mayor porque no están pensando solo en pasar tres meses aquí", aseguró Raquel Sánchez Silva.

A pesar de las discretas audiencias que ha cosechado el programa desde su estreno en el año 2018, Raquel sigue confiada en el formato: "Los datos de audiencia están cambiando. Lo bueno de estar en una televisión pública es que tiene en cuenta el servicio que da un programa y para mí, este es un programa que presta un servicio muy importante. Hasta que empezó este programa nunca había oído anuncios de academias de costura en la radio y ahora hay tropecientos. Claro que nos gustaría hacer más audiencia, espero que este año sea así, pero hay que tener en cuenta otras cosas".

Tras el precipitado final del programa Lo siguiente, que Raquel presentaba en el access prime time de TVE, no la habíamos vuelto a ver en la cadena pública: "Aprendes mucho tanto cuando funciona como cuando no. Lo único que puedes hacer es bien tu trabajo. No soy mejor presentadora cuando Maestros de la costura hace un dato espectacular ni soy peor el día en el que el dato es malo (…) Me gustaría volver a presentar un programa como Pekín Expres. Es un formato que adoro. Es un formato muy exigente, pero era impresionante. Likes (programa cultural de Movistar +) también, pero no sé cómo, porque tiene que tener un lugar, y yo soy consciente de que hay productos que no tienen una recepción tan grande.