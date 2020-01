Salen a la luz las rencillas del pasado entre Belén Esteban y María Pombo

La portada de ¡Hola! que compartieron Belén Esteban y María Pombo días después de sus respectivas bodas vuelve a la actualidad tras salir a la luz un conflicto hasta ahora desconocido. Aunque ambos acontecimientos eran lo suficientemente importantes en el panorama social como para ser portada de la prestigiosa publicación, finalmente fue la colaboradora de Sálvame la que consiguió acaparar la parte principal de la portada, dejando a Pombo en segundo plano en un lateral, algo que habría crispado a la influencer.

"Me flipa la portada y para todos aquellos que dicen que me molesta salir con Belén Esteban en una portada, se equivocan", dijo en su momento. "Está guapísima y ella se merece la portada porque vendió la exclusiva y yo no", dijo a través de uno de sus stories de Instagram.

Algo que según la princesa del pueblo no es del todo cierto. Durante una discusión sobre influencers en Sálvame, Belén Esteban lanzó un dardo envenenado a su compañera de portada: "Yo me río mucho con todas las influencers, pero que cuenten la verdad. Porque yo cuando vendí la exclusiva de mi boda, la señorita Pombo también la vendió y lo negó. Yo te puedo asegurar que la vendió, de verdad que no pasa nada. Cada uno es libre. Pero que no se ponga la medallita de que no la ha vendido, porque sí lo hiciste, cariño. Un besito, María", dijo desafiante, mirando a cámara.

Por el momento, María Pombo no se ha pronunciado sobre las declaraciones de la colaboradora de Sálvame.