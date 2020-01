La entrevista más cruel de Alba Carrillo: "María Patiño pasa demasiado tiempo en el bar"

Alba Carrillo vuelve a la carga con una nueva entrevista en Lecturas para ajustar cuentas con sus enemigos de Telecinco, entre ellos María Patiño. Más de un mes de su salida de Gran Hermano VIP, la colaboradora de televisión ha decidido defenderse de las críticas de Patiño, quien según Alba no fue nada objetiva a la hora de comentar su paso por el programa y a la que acusa de humillarla desde su programa Socialité.

"Se ha reído de mí, ha puesto castings de Irene Junquera y míos, estábamos intentando buscar trabajo en la tele, debería ser más comprensiva", aseguró. Además, no dudó en juzgar el trabajo de Patiño como presentadora: "Ella se traba más que una pistola de feria y lo suyo es un trabajo remunerado, yo estaba haciendo una prueba. Leer de una pantalla y ponerte unas plataformas no te hace presentadora", dijo muy crítica. "María Patiño no es quien para darme lecciones de moral, no se las admito. Le gusta tirar hacia mí con balas, pero debería de mirárselo. Nunca le he caído bien, pero es algo mutuo".

Pero el dardo más grande de la entrevista de Alba Carrillo es la "afición" de Patiño por los bares. "Murallas, que no torres, más altas han caído. ¡Se pasa demasiado tiempo enfrente!", aseguró en referencia a La Muralla, el bar situado junto a Mediaset en el que colaboradoras y presentadoras de Telecinco pasan largas horas después del trabajo.

La modelo se justificó diciendo que Patiño la ha humillado. "Se ha reído de mí por estudiar. ¡Es tan insólito! Sus reporteros me asediaron en la calle y no quise contestar a preguntas 'de primero de carrera'. Se rieron". Aunque en la entrevista le recuerdan que la presentadora no elige los contenidos del programa, Alba acusa a María de no hacer nada para evitar que la humillen. "Siempre puedes parar algunas cosas, conozco a presentadores muy de cerca".