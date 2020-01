Eva González compareció este miércoles en su primera aparición ante los medios desde que saliera a la luz el escándalo de Cayetano Rivera y la tal Karelys, con las fotografías de la revista Semana.

La modelo no ha tenido más remedio que enfrentarse a la prensa por un motivo profesional: para presentar una nueva edición del programa de televisión donde trabaja. Se trata de La Voz. Había una advertencia por parte de los responsables del programa en la que decía que no se podía preguntar por temas personales, aunque la expectación estaba servida.

Al principio de su aparición se le notaba un tanto tensa y nerviosa, aunque con el paso del tiempo se fue templando. Antes de terminar de dar todos los detalles del programa, se le formuló la pegunta, que era inevitable, de cómo se sentía. La respuesta fue muy clara: "Estoy bien, tranquila, siempre lo he estado. Ya sabéis que no digo nada de mi vida ni he entrado en ese tipo de cosas. Sigo con mi vida y con mi familia exactamente igual, y confío plenamente en la persona con la que estoy. El tiempo pone las cosas en su sitio y las cosas caen por su propio peso".

Se notaba que había sido una situación difícil para ella, aunque no perdió la sonrisa en todo momento. También comentó lo bien que se encuentra en el programa sobre todo porque no tiene que viajar, y así tiene tiempo para la familia y en especial para el pequeño Cayetano, que según contó esta muy gracioso. "Va a cumplir dos años, y cuando le preguntan en que trabaja su madre dice con su media legua en la televisión".

De momento así es como están las cosas y habrá que seguir esperando acontecimientos.