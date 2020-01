La hipótesis de Federico Jiménez Losantos sobre la emboscada de Karelys Rodríguez a Cayetano Rivera

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Daniel Carande y Beatriz Cortázar para discutir todas las noticias de la actualidad social. Incluyendo la arrolladora exclusiva de la revista Semana, que muestra en portada los mensajes de WhatsApp que Karelys Rodríguez se intercambió con un paparazzi británico para "pillar" a Cayetano Rivera con ella.

"Se trata de un día importante en la crónica rosa, que puede marcar un antes y un después en cuanto al régimen legal", opinó Federico Jiménez Losantos sobre la "conspiración" de la abogada para engañar al torero. Semana lo relata todo: cómo buscaron un local con cristaleras, cómo ella, Karelys Rodríguez, confesó tener miedo de que Cayetano viese al fotógrafo... Incluso cómo le manda la ubicación.

¿Demandable o no, y por quién? Según la periodista Beatriz Cortázar, "la abogada de Karelys, Cynthia Ruiz, estaba entre sorprendida y decepcionada, dentro de que es una relación profesional" en la que ella inicialmente pidió a Ruiz que exigiera silencio a la prensa... un silencio que ella no piensa guardar. En todo caso, los pantallazos de WhatsApp de Semana son un caso demandable por lo penal para la revista, señaló el periodista Daniel Carande en Es la mañana de Federico.

La crónica rosa partió de una evidencia para analizar lo que está ocurriendo: los mensajes de WhatsApp de Karelys quedando con el fotógrafo solo los pueden filtrar dos personas: o ella o el propio paparazzi.

A partir de ahí, comienzan las hipótesis. Según Federico Jiménez Losantos, director de Es la mañana, si es el fotógrafo quien puso esto en marcha a lo mejor es que le quiso cobrar a Cayetano las fotos publicadas por Semana, porque antes de que saliese nada y Cynthia amenazase a los medios él, el torero salió desmintiendo lo que aún no había aparecido. Y que estamos, por tanto, ante una situación de chantaje lo prueba esta exclusiva de Semana". En opinión de Jiménez Losantos, si estamos ante un chantaje hay alguien que busca dinero, y aquí "quien tiene dinero no es Karelys ni el fotógrafo, sino Cayetano y Eva, la parte perjudicada". Que el fotógrafo pidiese dinero es una hipótesis plausible en esas circunstancias.

"Si antes Cayetano no quiso pagar, pensó ¿cuánto te pago ahora [al fotógrafo] para desenmascarar a esta mujer y que veas que no tuve culpa ninguna?". Eso sería Cayetano Rivera, que ahora mismo quedaría relativamente exonerado de culpa al ser todo una "conspiración" de Karelys, que estaría amenazando y extorsionando al torero y ahora queda en absoluta evidencia y como villana de esta historia. "Pero quien sale más beneficiada de esto es Eva González, porque así parece que pillaron a su marido porque actuó como un pardillo"... pero no con voluntad de engañar, pese a haber hecho una escala secreta en Londres. ¿Estarían al tanto ambos de que la cuarta gran exclusiva de este enredo, aquella que desvelaba la conspiración de la tinerfeña, estaba a punto de salir?

No obstante, todavía hay lugar para otras hipótesis. Para empezar, la del despecho de Karelys queriendo forzar una ruptura entre Eva González y Cayetano, lo que lleva a considerar que habrá más capítulos en este chantaje y que todo, sin más, es una rueda que sigue girando. Porque de la relación de siete meses que mantuvieron en el pasado mientras él no estaba con la presentadora –apuntó Jiménez Losantos– "tiene que haber fotos, porque es la naturaleza humana".

Y aquí llega ese factor adicional, la "guerra de cabeceras" que se está produciendo con el tema... guerra de cabeceras e incluso de fotógrafos, el británico publicado por Semana y el de las dos publicaciones de Karelys en ¡Hola! Tal y como contó Isabel González, subdirectora de Es la mañana de Federico, "la primera exclusiva la dio Semana, la segunda y tercera ¡Hola!, la cuarta Semana. Y esto va a seguir, suma y sigue".