Karelys Rodríguez traicionera: se compinchó con un fotógrafo para engañar a Cayetano Rivera

Semana destapa una de las mejores historias de la Crónica Rosa de los últimos tiempos, el equivalente en política, por ejemplo, a las filtraciones del comisario Villarejo. "Así traicionó Karelys a Cayetano Rivera: toda la verdad que esconden las fotografías de su encuentro en Londres", titula la publicación, que arma la revolución en páginas interiores.

La revista publica pantallazos de los mensajes de Whatsapp (primero Bigote, ahora esto: está naciendo un nuevo género de periodismo) que demuestran que Karelys Rodríguez organizó un encuentro con Cayetano Rivera en Londres y contactó con un reportero para que los fotografiase.

La publicación de estos comentarios relata el "cómo se hicieron" esas fotos de la pillada, el making off. El tejemaneje de su preparación. "Quería hablar contigo porque necesito un fotógrafo y me acordé de que tenía tu número". Acuerdan un espacio en el que puedan obtener imágenes de calidad: una cafetería con ventanales amplios a la calle. "Yo voy a intentar hacerle llegar a este lugar", escribe ella. Y después de confirmar que Cayetano ha picado e irá a la cita, confiesa su nerviosismo: "Él no puede ver nada de nada", a lo que el paparazzi le responde tranquilizándola: "Don´t panic" ("Que no cunda el pánico… Él no me verá y dudo que tú lo hagas").

El resto, quedó retratado en el número de Semana del 4 de diciembre: Cayetano y Karelys disfrutando de un café. Una sonrisa melosa, una mano aquí, una caricia allá… y tenemos una pillada en toda regla. Y una cascada de reacciones, desde la postura airada de la protagonista de la historia amenazando con un comunicado firmado por una abogada con denunciar a todos los que hablásemos de ella por ser "anónima", hasta el penúltimo capítulo: una entrevista exclusiva en ¡Hola! confirmando que fueron novios, la apertura pública este martes de su perfil en redes sociales y el daño a una pareja, la de Eva y Cayetano, cuyas consecuencias están por ver.

Ahora queda averiguar quién resulta más favorecido en toda esta historia: si la propia Karelys, que ha conseguido ser personaje; si el fotógrafo, que probablemente se ha llevado su porción del pastel si ha filtrado él los mensajes… o si es el propio Cayetano, que deja en muy mal lugar a la muchacha. Incluso la propia Eva González resultaría favorecida: ella es la mártir en toda esta historia.

La vida continúa para Eva y Cayetano

Una semana después de publicar la primera y única entrevista exclusiva que ha hecho (por el momento) Karelys, ¡Hola! titula "Eva González, la vida continúa...".

La miss ha sido fotografiada saliendo del hospital con su hijo. Acudió junto a Cayetano para, se supone, someter al pequeño a una revisión médica.

La revista también recuerda lo más importante de toda esta cadena de publicaciones: el torero vuelve a los ruedos el 16 de febrero en la plaza de La Flecha, en Arroyo de la Encomienda, Valladolid. Ojalá todo esto no le afecte a la hora de ponerse delante del toro.

Edmundo vuelve a casa con una rubia

Diez Minutos, la revista que investigó y retrató las entradas y salidas de Bigote y sus amigas del apartamento de soltero del humorista, vuelve a la carga con nuevas imágenes actualizadas.

Esta vez, el ex de María Teresa Campos "disfruta de la soltería" con una nueva amiga, una atractiva rubia con la que entra en la vivienda, bautizada en la Crónica Rosa de Es La Mañana de Federico como el "37-B Rue del Bigote".

"Bigote disfruta de su soltería", leemos en la revista. El actor pasó todo el día con su acompañante. Después de salir del piso del humorista se dirigieron a un restaurante de comida andaluza llamado Bienmesabe. Y tras la sobremesa, regresaron juntos a la vivienda. Mientras, la noticia es que no hay noticia: seguimos esperando una exclusiva en la que explique su versión de lo que ha ocurrido con Teresa.

Las Campos buscan nueva casa

Terelu y su madre han visitado pisos en la madrileña zona de Aravaca. Semana publica varias fotos en las que las dos periodistas acuden junto a Carmen Borrego y un agente inmobiliario en busca de propiedades.

La revista asegura que a Terelu le corre más prisa mudarse porque ya habría encontrado un comprador para su casa, un lujoso ático tríplex puesto hace meses a la venta.

Enrique Iglesias y Kournikova, padres de nuevo

¡Hola! lleva a portada una imagen tomada con un objetivo largo en la que se intuye que Anna Kournikova podría estar embarazada. La tenista luce una chaqueta de chándal dos tallas grandes bajo la que se ve una prominente barriga.

La revista da por hecho que Enrique Iglesias y ella esperan su tercer hijo, basándose en su embarazo anterior: no se vio ni una sola foto de ella encinta y no comunicaron su paternidad hasta que nacieron sus mellizos.

Luz verde al museo de Camilo Sesto

Lecturas confirma que la crisis del legado de Camilo Sesto se ha solucionado. Desde su muerte el pasado 8 de septiembre todo habían sido desencuentros entre su único heredero, su hijo Camilo, y las personas que acompañaron al artista durante sus últimos años.

Los enseres de Camilo que formarán parte de su museo fueron trasladados hace unos días en un camión desde su casa de Torrelodones hasta Alcoy, la ciudad en la que nació y que acogerá su legado. Se trata de discos de oro, manuscritos de canciones o algunos de sus instrumentos musicales, además de la joya de la colección: el vestuario de Jesucristo Súperstar, su ópera cumbre.

Lara Álvarez y Velencoso rompen

¡Hola! confirma una información que se venía comentando las últimas semanas: Lara Álvarez y Andrés Velencoso ya no están juntos. La revista fue la encargada de anunciar el noviazgo, y ahora da por hecha la ruptura.

La revista recuerda que la relación ha durado poco menos de medio año y que ya en Navidades no pasaron juntos las fiestas. Lo que no aclara es el motivo del fin de la pareja.

Que tiemble Isabel II

Con el runrún de la posibilidad de una entrevista de Meghan Markle en la que rompa su silencio, hoy nos desayunamos con la exclusiva que ¡Hola! le ha hecho a otra princesa: Magdalena de Suecia. Se trata, recalca la publicación, de la primera vez que una Bernadotte posa en familia en la intimidad de su hogar.

De su domicilio vemos poco, pero sí luce a tres hijos de un rubio nórdico y da consejos sobre cómo combatir, por ejemplo, el acoso escolar. Pero ni rastro de su marido, con el que, según las malas lenguas, ha tenido más de una crisis.

Cóctel de noticias

Isabel y Mario comienzan a preparar la celebración de su quinto aniversario de noviazgo. La relación de Preysler y Vargas Llosa cumple su primer lustro este mes de febrero y ellos ya comienzan a organizar cenas conmemorativas. En ¡Hola! y en Semana vemos que cenaron en Horcher hace unas jornadas y leemos que el Premio Nobel sigue utilizando un bastón para apoyarse.

Alba Carrillo, contra el mundo. O más bien contra Antonio David Flores. La ex de Feliciano habla (casi siempre mal) en Lecturas de sus compañeros en Gran Hermano Vip.

Rocío Flores irá a Supervivientes. Lecturas asegura en páginas interiores que la hija de Rociíto y Antonio David ya ha firmado el contrato para participar en el programa. En la anterior edición se quedó fuera porque se agotó el presupuesto con Isabel Pantoja. Según Semana, Bertín Osborne es otro de los concursantes confirmados, pero su agencia de representación lo ha desmentido.

Amor y gloria de Antonio Banderas, titula ¡Hola! en un extenso reportaje sobre la última gala de los Goya en el que hace un ranking con las mujeres más elegantes, que encabeza Penélope Cruz. La revista también publica las imágenes de la hermana de la reina Letizia en la gala junto a su nuevo novio, el abogado Gavin Bonnar.

Charlene de Mónaco estrena sonrisa. Diez Minutos titula tal cual y muestra la nueva imagen de la esposa de Alberto II: ahora luce unos pómulos y unos labios mucho más voluminosos. Exagerados, incluso.

Victoria Federica se come a su novio a besos. La sobrina de Felipe VI aparece en la portada de Diez Minutos besando a su Jorge Bárcenas, el joven que ha sustituido a Gonzalo Caballero.