La abogada de Karelys Rodríguez pide al juez el secuestro de 'Semana'

Nuevo episodio del culebrón protagonizado por Cayetano Rivera y su amiga Karelys Rodríguez. La joven abogada tuvo que hacer frente este miércoles a la filtración de una conversación de WhatsApp en la que se puede ver cómo contrató a un paparazzi para que hiciera las famosas fotografías con el torero en una cafetería de Londres.

Pero después de dos exclusivas en la revista ¡Hola!, parece que Karelys no está dispuesta a todo y ha decidido demandar a la revista Semana -la misma que publicó las fotos con Cayetano que supuestamente ella misma habría orquestado- por falsedad documental.

Así lo confirmó a ¡Hola! Cynthia Rodríguez, abogada de Karelys, que va a solicitar medidas cautelares ante el juez para retirar la publicación de los kioskos, ya que "todo lo que se publica es falso". Al mismo tiempo, va a presentar una querella criminal por falsedad documental porque según su versión, los mensajes entre Karelys y el fotógrafo son ficticios.

"Quería hablar contigo porque necesito un fotógrafo y me acordé de que tenía tu número", escribió la joven según Semana. Acuerdan un espacio en el que puedan obtener imágenes de calidad: una cafetería con ventanales amplios a la calle. "Yo voy a intentar hacerle llegar a este lugar", escribe ella. Y después de confirmar que Cayetano ha picado e irá a la cita, confiesa su nerviosismo: "Él no puede ver nada de nada", a lo que el paparazzi le responde tranquilizándola: "Don´t panic" ("Que no cunda el pánico… Él no me verá y dudo que tú lo hagas").