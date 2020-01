Susana descubre gracias a 'La isla de las tentaciones' que podría estar enferma

Susana Molina, ganadora de Gran Hermano 14 y concursante junto a su novio Gonzalo Montoya en La isla de las tentaciones, lleva un par de semanas preocupada, pero no por su paso por el programa, sino por unas imágenes que han inquietado a sus seguidores y que la pusieron alerta.

La murciana comentó a través de su cuenta de Instagram que recibió mensajes de preocupación de varios espectadores que le alertaban de un posible problema de salud por su cuello inflamado. "Dicen que, durante las hogueras, se me ve muy inflamado el cuello, no era consciente de que eso se me veía a mí", explicó en sus stories de Instagram.

Desde que arrancara el programa, Susana ha recibido mensajes de médicos y estudiantes de medicina recomendándole que vaya a un especialista. "Llevo dos o tres programas recibiendo mensajes de médicos, gente que estudia medicina o que tienen tiroides diciéndome que lo revise".

La foto que compartió Susana

La preocupación ha sido tal que Susana decidió acudir al médico para descubrir si sufre de tiroides. Tal y como ella misma explicó, ya se ha hecho análisis de sangre y una ecografía, y dentro de unos días tendrá los resultados. La concursante de La isla de las tentaciones confesó que buscó los síntomas de la enfermedad y asegura que tiene todos, aunque prefiere mantener la calma y salir de dudas con un especialista.