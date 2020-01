La anécdota de Federico Jiménez Losantos que confirma que lo de Ágatha y Luismi "ya no existe"

Ágatha Ruiz de la Prada fue un año más la encargada de poner el toque de color y alegría en la nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week en Madrid. Una de las ediciones más complicadas para la diseñadora como ella misma confesó debido al reciente fallecimiento de una de sus ayudantes.

Entre el público se pudo ver a celebridades como Omar Montes, Carmen Alcaide o Cósima Rodríguez, pero sin duda las que más focos acapararon fueron Maria Teresa Campos y Terelu Campos, que se mostraron muy emocionadas ante el debut en las pasarelas de Alejandra Rubio. Otra de las debutantes en el desfile fue la colaboradora de Sálvame Mila Ximénez.

Sin embargo hubo una ausencia que llamó la atención de los medios que allí se congregaron: la de Luis Miguel Rodríguez. El chatarrero no asistió al desfile de su hasta ahora pareja y este jueves en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico han desvelado el motivo de su falta: Luismi y Ágatha han roto su relación.

"Nos han llegado informaciones a la redacción de Libertad Digital, Chic y esRadio que nos permiten asegurar que ya no existe esa pareja. Lo que no podemos asegurar es que no vayan a volver", reveló Isabel González. El director del programa, Federico Jiménez Losantos, narró una anécdota que vivió hace dos semanas con la diseñadora, que confirmaría la ruptura con el empresario de la chatarra: "La vi hace dos semanas, en el restaurante Zalacaín. Vino a mi mesa sola, algo muy raro, ella nunca salía sola cuando está en España. Siempre iba acompañada de Luismi. Le pregunté qué tal estaba, y me dijo 'regular' con mala cara. Estaba mal interiormente, aunque de aspecto estaba estupenda".