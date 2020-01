Isabel Preysler, cauta con la paternidad de su hijo Enrique Iglesias

Isabel Preysler asistió como madrina al desfile de Pedro Del Hierro, aunque en esta ocasión no le acompañó Mario Vargas Llosa. Como era de esperar atendió a los medios con la mejor de sus sonrisas, y al preguntarle por su nieto mayor, Alejandro, que acaba de cumplir 18 años, tuvo unas palabras muy cariñosas. "Cómo pasa el tiempo, es el primero de mis nietos y recuerdo cuando nació que tan solo pesaba 800 gramos y estábamos todos muy preocupados, y ahora es un chico sano, fuerte y muy listo". Así le describió.

Isabel, que maneja muy bien a la prensa, cuando se le preguntó por la próxima paternidad de su hijo Enrique, al principio dijo que no sabia nada. "Hablo con él todo el tiempo. Tenéis que comprender que yo no doy noticias, y lo que hago es proteger la privacidad de mi hijo. Hasta que él no lo diga, yo no debo decir absolutamente nada. Enrique siempre ha sido muy generoso, ha enseñado las fotos de sus niños y lo volverá a hacer cuando lo crea oportuno".

Haciendo un repaso de sus hijos le tocó el turno a Tamara. "Está muy bien, el año 2019 ha terminado muy bien para ella, hace mucho tiempo que es mi sucesora" Así lo dijo cuando se le preguntó si iba a ser su heredera.

Respecto al todo el problema que ha generado en la Casa Real Británica, la decisión que han tomado el príncipe Harry y su mujer Megan Markle, Isabel comentó que lo comprendía. "Le han estado atacando por todos los lados, y comprendo que llegue un momento que haya que cortar. Lo comprendo para tu paz mental y familiar".