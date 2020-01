Mónica Naranjo confiesa cómo vivió el famoso grito de 'La isla de las tentaciones"

Mónica Naranjo, presentadora de La isla de las tentaciones, contó en el programa Sálvame cómo ha vivido algunos de los momentos más icónicos del programa de Cuatro y Telecinco. Entre ellos, el ya famoso grito de "¡Estefaniaaaa!" proferido por Christofer al averiguar la infidelidad de Estefanía.

Un instante que se volvió viral y que está en boca de todos, vean o no La isla de las tentaciones. "Yo lo viví de forma muy trágica, pasé miedo porque vi a Christofer fuera de sí. Llevaba días muy malito, no podía dormir, estuvimos muy encima de él para ayudarle.

Su reacción fue muy dura, me dieron ganas de ir detrás de él, pero no pude", dice una afectada Mónica Naranjo.

.@monicanaranjo nos cuenta cómo vivió el grito de Christofer en #LaIslaDeLasTentaciones: "Fue trágico, estaba fuera de sí" https://t.co/4Wohn0Ucy8 — Telecinco (@telecincoes) January 29, 2020

La cantante asegura que se estaba "volviendo loca con lo que estaba viviendo". Eso sí, ahora sabe que lo mejor es no ir a "juzgar" a los participantes, ya que las emociones que éstos atraviesan son reales... y de paso saber qué aplicar y qué no a su vida: "Esto me ha servido de espejo para saber qué quiero en una relación y qué no quiero".

Mónica asegura que los participantes estaban en una especie de "burbuja" que ahora se ha roto. No obstante, no lo ve como un ejercicio de crueldad, sino que son tan solo "personas que se han dejado llevar".

Volviendo a Christofer, Mónica Naranjo quiso ayudar al concursante, y se sintió frustrada por no poder hacerlo. "Cuando vi las imágenes que se iban a emitir esa noche, me puse en retaguardia. La reacción ya la habéis visto, fue muy dura". "Pasé mucha tensión y mucho miedo por lo que podía haber pasado. Me dio mucha pena".